Der Check zum Langlauf mit Peter Schlickenrieder

Aus Sicht der Langläufer – wovon werden die Weltmeisterschaften in Lahti geprägt sein?

Diese WM steht unter dem Stern der Wiederauferstehung und Rehabilitierung des finnischen Langlaufs. Die letzte WM in Lahti 2001 war ja geprägt von den Dopingskandalen, die den finnischen Langlauf fast ausgelöscht haben. Die große Katastrophe, einer der Langläufer hatte sich in Folge des Skandals sogar selbst umgebracht. Jetzt hat sich der finnische Langlauf wieder gefunden. Nach den Dopingdiskussionen der vergangenen Jahre könnte die WM auch für die Rehabilitation des gesamten Langlaufes stehen.

Was muss man über die Wettkampfstätten wissen?

Die Strecken sind anspruchsvoll und schwer. Zudem wurde Schneefall angekündigt. Das macht es noch einmal schwerer. Man muss wirklich fit sein, um hier zu bestehen. Das ganze Areal mit der Schanze und den Langlaufstrecken ist kompakt, das macht es für die Zuschauer sehr attraktiv. Das ist einmalig, noch kompakter als vor zwei Jahren in Falun. Alles ist sehr stadtnah, viele Zuschauer werden an die Schanze und die Strecken kommen.

Wegen der Vielfalt der Wettkämpfe ist es bei Langläufern schwer, nach allgemeinen Favoriten zu fragen. Gibt es dennoch so etwas wie disziplinübergreifende Favoriten?

Martin Johnsrud Sundby, Sergej Ustjugow. Matti Heikkinen oder Alex Harvey werden in vielen Rennen die großen Favoriten sein. Federico Pellegrino ist dagegen ein klassischer Sprinter, der auf der Langstrecke nichts erreichen kann. Bei den Damen wird ähnlich wie Sundby die Marit Björgen ein deutliches Comeback zeigen. Dann muss man Heidi Weng und Ingvild Flugstad Östberg aus Norwegen oder die Schwedin Charlotte Kalla nennen. Mit Schwerpunkt Sprint sollte man die Schwedin Stina Nilsson auf der Karte haben.

Ein Geheimtipp für die WM?

Vielleicht Petter Northug, der sich entschieden hat, auf den Strecken zu starten, für die er sich wegen seines Weltmeistertitels ohnehin qualifiziert hat. Das sind der Sprint und die 50 Kilometer. Er ist im norwegischen Team der Ersatzmann des Ersatzmannes, eine absolute Wundertüte.

Was können die deutschen Starter erreichen?

Die Deutschen haben nur Außenseiterchancen. Wenn, dann gibt es nur mit der Mannschaft Hoffnungen. Für die Deutschen wird es aber sehr schwer. Die Vorpremiere in Ötepää war alles andere als gut. Vielleicht kann man hoffen, dass eine schlechte Vorpremiere eine gute Premiere bringt. Sandra Ringwald war in der vergangenen Saison gut platziert. Vielleicht findet sie ja in die Spur des Sommers. Sie und Nicole Fessel zählen auf jeden Fall zur erweiterten Weltspitze. Die größten Chancen gibt es aber in der Staffel und im Teamsprint mit einer sehr jungen Victoria Carl, die in Zukunft eine unserer wichtigsten Läuferinnen werden wird. Aber aktuell tun sie sich wirklich sehr schwer. Da müssen wir mit Top-15-Plätzen zufrieden sein. Wir haben eine junge und ehrgeizige Mannschaft am Start, die aber noch nicht ganz nach vorn laufen kann. Die Strecke und die Konkurrenz sind knüppelhart.

Wie steht es um die Chancen der Finnen?

Die Finnen haben nicht nur Matti Heikkinen, der vor ein paar Jahren schon einmal einen WM-Titel im klassischen Stil erhascht hat. Die Finnen haben ein starkes junges Team, das in der Mannschaft bei den Damen und Herren um Edelmetall mitkämpfen kann. Und auch im Einzel. Krista Parmakoski, Iivo Niskanen, Heikkinen haben eine deutliche Entwicklung in den vergangenen vier, fünf Jahren gemacht und können sich nach vorn kämpfen. Im Windschatten des damaligen Zufallstitels von Heikkinen hat sich eine ganze Mannschaft entwickelt. Sie können den Heimvorteil sicher gut nutzen. Vor allem, wenn es so schwierige Bedingungen sind, wenn es nass und kalt ist. Das waren eigentlich schon immer finnische Verhältnisse.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Dirk Hofmeister.

dh | Stand: 23.02.2017, 10:11