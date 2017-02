Björgen ist die Königin von Lahti - Böhler überrascht

Die Favoritinnen machten das Rennen unter sich aus: Nach ihrem historischen Sieg im Skiathlon war die Norwegerin auch über 10 Kilometer im klassischen Stil nicht zu schlagen. Björgen legte ein hohes Tempo vor - bei Kilometer 6,1 hatte sie bereits 21,9 Sekunden Vorsprung auf die Schwedin und Titelverteidigerin Charlotte Kalla. Im Ziel waren es 41 Sekunden - was für eine Machtdemonstration. Insgesamt benötigte Björgen 25:24,9 Minuten. Die drittplatzierte Astrid Uhrenholdt Jacobsen hatte auf ihre Landsfrau 55,5 Sekunden Rückstand.

"Ich war vor dem Rennen sehr nervös und wollte mich am liebsten zu Hause verkriechen", berichtete Bjørgen. "Doch dann habe ich gemerkt, dass ich richtig gute Ski unter den Füßen habe. Auf der zweiten Runde konnte ich richtig Tempo machen." Für die sechsmalige Olympiasiegerin war es schon der zweite Titel in Lahti nach dem Triumph im Skiathlon. Dabei hatte Björgen in der vergangenen Saison eine Babypause eingelegt. "Sie hat in der Schwangerschaft bis zum neunten Monat weiter trainiert, also die Belastung hoch gehalten. Das macht sie so stark", erklärte Deutschlands Langlauf-Chef Andreas Schlütter die außergewöhnliche Leistung der Norwegerin.

Böhler in den Top-Ten

Schaffte es unter die Top-Ten: Stefanie Böhler

Die deutschen Läuferinnen gehörten nicht zum engsten Favoritinnenkreis - um so erfreulicher ist der zehnte Platz von Stefanie Böhler, die am Dienstag ihren 36. Geburtstag feierte. Die dreifache Weltcup-Gesamtsiegerin Justyna Kowalczyk aus Polen lag nur 1, 3 Sekunden vor ihr. Das unterstreicht das Ergebnis der Schwarzwälderin, die auf Björgen einen Rücksatnd von 1:35,8 Minuten hatte. "Das ist mein bestes Saisonergebnis, und das bei der WM - da kann ich nur zufrieden sein. Top Ten ist super für mich", sagte Böhler. Andreas Schlütter fand Worte des Lobes: "Ich bin sehr zufrieden, besonders mit Steffi. Sie hat ein engagiertes Rennen gemacht und es durchgezogen."

Nicole Fessel, die zum Saiosnauftakt in Kuusamo (FIN) in dieser Disziplin hervorragende Fünfte war,wurde 16. (+1:57,1 Min.). "Schade, dass es nicht für die ersten 15 gereicht hat. Der Teamsprint hat mir anfangs noch in den Knochen gesteckt", sagte Fessel.Die deutschen Nachwuchs-Hoffnungen Victoria Carl und Katharina Hennig, die vor einigen Tagen mit guten Platzierungen im Skiathlon überzeugen konnten, mussten der anspruchsvollen Strecke Tribut zollen und wurden 21. (+ 2:17,4 Min.) und 27. (+2:45,3 Min.) Für Norwegen war es die vierte Goldmedaille in Lahti. Im Medaillenspiegel zogen die Skandinavier mit jetzt viermal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze an Deutschland (4-2-2) vorbei an die Spitze.