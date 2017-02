Björgen holt Gold und WM-Rekord

Norwegens Ski-Königin Marit Björgen hat sich mit dem 15. Gold zur alleinigen Rekord-Weltmeisterin gekrönt. Die 36-Jährige gewann in Lahti den Skiathlon und ließ die 14-malige Titelträgerin Jelena Välbe aus Russland in der ewigen Bestenliste hinter sich. Björgen setzte sich nach je 7,5 Kilometern im klassischen und freien Stil vor der Finnin Krista Parmakoski (+4,8 Sekunden) durch, die dem Gastgeber die erste Medaille bescherte und von 35.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion gefeiert wurde. Dritte wurde Charlotte Kalla aus Schweden.

Entscheidung am letzten Anstieg

Björgen hatte von Beginn an das Tempo des Rennens bestimmt, dem schon im klassischen Stil nur wenige Läuferinnen folgen konnten. Beim Skiwechsel nach 7,5 Kilometern hatte sich bereits ein Spitzenquartett gebildet, zu dem neben Björgen ihre Teamkollegin Heidi Weng sowie die Finnin Krista Parmakoski und die Schwedin Charlotte Kalla gehörten. Bei Kilometer 8,8 sorgten Björgen und Parmakoski für die Vorentscheidung und setzten sich von den Verfolgerinnen ab. Der Vorsprung des Spitzenduos wuchs kontinuierlich. Am letzten Anstieg zündete Björgen dann den Turbo und hängte Parmakoski ab. Die Finnin gab sich zwar nicht geschlagen, konnte die Lücke aber nicht mehr schließen. Björgen sagte anschließend: "Ich fühlte mich sehr stark auf der letzten Runde. Parmakoski hat mich aber bis zum Schluss gefordert. Es war nicht einfach."

Hennig ganz stark

Kampf um jeden Platz - Katharina Hennig (l.) gibt alles