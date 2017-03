Marit Björgen gewinnt auch den "Langlauf-Marathon"

Norwegens Skilanglauf-Königin Marit Björgen hat in Lahti ihre insgesamt 18. WM -Goldmedaille gewonnen. Die 36-Jährige entschied das Freistil-Rennen über 30 Kilometer nach 1:08:36,8 Stunden vor ihren Teamkolleginnen Heidi Weng und Astrid Uhrenholdt Jacobsen für sich. Die Entscheidung fiel in der vorletzten Kurve, die Björgen optimal erwischte, während Verfolgerin Weng zu weit nach außen geriet und so ohne Windschatten gegenüber Björgen das Nachsehen hatte. Björgen sagte: " Es war heute ein hohes Tempo. Es war nicht ganz so einfach, das Tempo zu diktieren. Ich habe auf den letzten zwei km noch einmal gepusht, bin in der Kurve enger angefahren und konnte in der Abfahrt den Speed hochhalten. Ich hatte auch den Eindruck, dass meine Ski schneller waren als die von Weng. " Fast zwei Sekunden lag die 36-Jährige vor dem Duo Weng/Jacobsen. Als Vierte komplettierte Ragnhild Haga (+7,4 sec) das norwegische Traumergebnis.

Björgen wie von einer anderen Welt

Schnelle Mama: Marit Björgen mit Sohn Marius

Norwegen erwies sich bei den Damen ohnehin als Maß aller Dinge: Erstmals gewann ein Land alle sechs Goldmedaillen. Für Björgen war es in Lahti das vierte Gold, gemeinsam mit Kombinierer Johannes Rydzek ist sie damit die erfolgreichste Teilnehmerin der Titelkämpfe. Insgesamt kommt sie auf 18 WM -Goldmedaillen. Das hat noch keine vor ihr geschafft. Das erste Gold holte sie schon 2003 in Val di Fiemme. Über die 30 km hat sie nun dreimal WM -Gold und zweimal WM -Silber gewonnen. Die junge Mutter, deren Sohn Marius Anfang 2016 zur Welt kam, dosierte ihre Saison und ließ zum Beispiel die prestigeträchtige, aber auch kräftezehrende Tour de Ski aus. Die klare Weltcup-Gesamtführende Heidi Weng ist zur WM nicht ganz so gut drauf wie Björgen. Mit Rang 3 sicherte sie sich in Lahti aber immerhin ihre erste Einzel-Medaille.

Böhler: " Bitter, wenn Du siehst, die sind kurz vor Dir "

Stefanie Böhler

Als beste Deutsche belegte Stefanie Böhler den zwölften Rang. Sie hielt lange gut mit und lag direkt hinter einer zehnköpfigen Spitzengruppe. Am Ende waren es 1:23 min Rückstand. Bei der WM 2015 war die Ibacherin auf Rang 6 gelaufen. Sie sagte in der ARD -Sportschau: " Das Ziel war an der Gruppe dranzubleiben. Ich hatte ein kleines Tief, ich glaube bei km 12. Es ist bitter, wenn Du siehst, die sind kurz vor Dir, aber Du kommst einfach nicht ran. Ich kann aber insgesamt nicht unzufrieden sein. "

Nicole Fessel beglückwünscht Katharina Hennig zu Rang 19.

Katharina Hennig, die als Startläuferin der Staffel keinen guten Eindruck gemacht hatte, wurde 19., ein sehr gutes Ergebnis. Nicole Fessel belegte Platz 21. Die ehemaligen Junioren-Weltmeisterin Victoria Carl musste sich mit Rang 38 zufrieden geben.“