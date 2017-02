Dabei gab es am Dienstag bei der Nordischen Ski-WM in Lahti hohen Besuch, um den Finnen den Titel zu bringen. Der Weihnachtsmann kam vorbei. Wenn auch nicht der echte. Am letzten Dienstag im Februar wird in Finnland traditionell eine Art Schnee-Karneval gefeiert. Auch in Weihnachtsmann-Kostümen. Dieser Santa Claus drückte der Finnin Kerttu Niskanen die Daumen.