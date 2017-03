Von Anfang an sah es prima aus für die deutschen Herren bei ihrer vorletzten WM-Chance, vielleicht doch noch irgendwie eine Medaille zu ergattern. Startläufer Thomas Bing heftete sich an die Fersen der Topnationen Norwegen und Russland und musste erst nach rund sieben Kilometern etwas abreißen lassen. Schon jetzt deutete sich an, dass die Norweger und Russen wohl Gold und Silber unter sich ausmachen würden, für die übrigen Nationen blieb der Kampf um Bronze.

Mit 25,9 Sekunden Rückstand schickte Bing den Traunsteiner Jonas Dobler auf Platz vier in die Loipe. Knapp davor die Kasachen, knapp dahinter die Staffeln aus Finnland, Frankreich und der Schweiz, auch die Schweden waren noch in Schlagdistanz - und die schickten mit Johan Olsson einen ihrer stärksten Läufer in die Loipe.

Olsson konnte zunächst aber nicht aufschließen. Und so machte sich weiter nur ein Fünf-Nationen-Quintett auf die Verfolgung der führenden Russen und Norweger. Und Jonas Dobler mittendrin. Doch nach rund 17 Kilometern wurde die Verfolgergruppe auseinandergerissen. 15-Kilometer-Weltmeister Iivo Niskane setzte sich ab, die Gruppe konnte nicht folgen - und brach immer weiter auseinander.

Deutschland zur Halbzeit auf Platz sechs

Russland und Norwegen an der Spitze, Finnland 30 Sekunden dahinter, Frankreich 46, die Schweiz 64, Deutschland schon 82 - so ging's zur Halbzeit ins Zielstadion. Jonas Dobler über als Sechster auf Florian Notz - mit allerdings schon über 50 Sekunden Rückstand auf einen Podestplatz. Coach Andreas Schlütter hoffte da noch, dass sich vielleicht eine Dreiergruppe aus der Schweiz, Deutschland und den siebtplatzierten Schweden formieren könnte, die doch noch einmal Tempo aufnimmt. Auch, weil bei der Schweiz deren Topläufer Dario Cologna nun in der Loipe war.

Starker Auftritt von Florian Notz

So richtig erfüllt wurde Schlütters Hoffnung zunächst aber nicht. Zwar zogen Notz und der Schwede Marcus Hellner schnell als Duo durch die Loipe. Den Anschluss an die Schweiz und Cologna packten sie aber lange nicht. Erst nach 25 der insgesamt 40 Kilometer hatten Hellner/Notz Cologna in Sichtweite. Der Schweizer hatte sich mittlerweile den Franzosen Robin Duvillard geschnappt auch Hellner und Notz zogen vorbei. Die Verfolger Schweiz/Schweden/Deutschland auf den Plätzen vier bis sechs waren also tatsächlich wie von Schlütter gewünscht nun als Trio unterwegs - und schlossen noch weit vor dem letzten Wechsel zu den drittplatzierten Finnen auf.

Norwegen setzt sich ab

Eine Vorentscheidung im Kampf um die Goldmedaille gab's ebenfalls noch vor dem dritten Wechsel. Norwegens Martin Johnsrud Sundy setzte sich von seinem russischen Kontrahenten Alexei Tscherwotkin ab und schickte Schlussläufer Finn Haagen Krogh mit 17,7 Sekunden Vorsprung auf die letzten zehn Kilometer. Spannender dagegen der Kampf um Platz drei. Finnland musste abreißen lassen, Deutschland, Schweden und die Schweizen passierten fast zeitgleich die Zeitmessung. Die deutschen Herren also beim letzten Läufer noch mit Medaillenchancen - damit hatten nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet.

Bögl als Dritter auf die Schlussrunde

Lucas Bögl hieß der Schlussläufer des DSV, der irgendwie das Unmögliche möglich werden lassen sollte. Während sich vorne Russlands Schlussläufer Sergej Ustjugow vergeblich mühte, irgendwie doch noch den Anschluss an Norwegen zu packen, wehrte sich Bögl wacker gegen die Attacken der Schweiz, der Schweden und auch der Finnen, die wieder dran waren. Mehr noch: Schlussläufer Matti Heikkinnen startete rund eineinhalb Kilometer vor dem Ziel einen Ausreißversuch - und Bögl war geschlagen.

Am Ende sicherte sich Norwegen mit 4,6 Sekunden Vorsprung vor Russland die Goldmedaille. Bronze sicherte sich im Sprint auf der Zielgeraden Schweden mit Schlussläufer Calle Halfvarsson vor der Schweiz mit Curdin Perl. Finnlands Heikkinnen ging in der letzten Kurve die Luft aus - er strauchelte und war chancenlos. Deutschlands Herren landeten nach einem starken Staffel-Auftritt auf dem sechsten Platz. 10,8 Sekunden fehlten nur zum Bronzerang.