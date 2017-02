Lahti - Melancholie in der Stadt von Ahonen und Litmanen

In Finnland, so sagt man, ist das Leben kompliziert genug. Und deshalb sucht man im Simplen Halt. Zwei Jahreszeiten nur gibt es in Lahti, die des Schwimmers und die des Skispringers.

Ahonen verkörpert Lahtis Melancholie

Wenn der Sommer geht, verschwindet das große Becken am Fuße der Salpausselkä-Schanze erst unter massiven Bohlen, dann unter Schnee und dient den Springern als Auslauf. Über allem liegt dabei eine sonderbare Melancholie. Und niemand verkörpert sie so sehr wie Janne Ahonen. " Wir sind hier, um zu springen, nicht um zu lächeln ", sagte der einstmals größte Skispringer der Welt Ahonen einmal, gefragt nach der notorischen Melange aus Ernsthaftigkeit, Wortkargheit und süßer Bitternis, die das Wesen der Finnen im Allgemeinen und das jener aus Lahti im Speziellen ausmacht.

Ein fünfmaliger Tournee-Sieger steigt zum Abziehbild ab

Janne Ahonen springt gegen seinen eigenen Schatten.

Der Menschenschlag der 116.000-Einwohner-Stadt am Ufer des Vesijärvi-Sees, wo ab Mittwoch zum siebten Mal Nordische Ski-Weltmeisterschaften stattfinden, wirkt stets, als würde er mit Stolz am Leben leiden. Mit Stoa vorgeführte Dramatik - so könnte man es wohl nennen, was Ahonen und seinesgleichen durch den Alltag begleitet. Ahonen beispielsweise beschädigt gerade seine große, Karriere, vollzieht dies aber geradezu mit der Würde eines weisen Marabu. Der fünfmalige Vierschanzentournee-Sieger, der in seiner besten Zeiten auch schon nach der vorabendlichen Einnahme von etlichen Bierdosen 240 Metern weit flog, ist 39 Jahre alt und hat zweimal seine Karriere beendet - und sie zweimal wieder gestartet. Stets wurde es mühsamer, bis Ahonen nun nur noch ein Abziehbild großer Zeiten ist.

1989 und 2001 glänzten die finnischen Gastgeber

So ist es, zumindest wenn man den Sport betrachtet, mit Lahti selbst. Die stolze Vergangenheit ist spürbar, die Gegenwart mühsam - auch wenn Lahti immer noch als Sporthauptstadt Finnlands gilt. Die vorigen beiden nordischen Weltmeisterschaften dort, rund 100 km nördlich der Hauptstadt Helsinki, in deren Schatten Lahti trotz unbestrittener wirtschaftlicher Bedeutung stets steht, waren eine Machtdemonstration finnischer Wintersportler. 1989, als Suomis Skispringer um den großen Matti Nykänen in der Endphase dessen seriöser Schaffensphase noch einmal auftrumpften. Und 2001, als Ahonen selbst zwar nur Bronze holte, dafür aber die Skilangläufer glänzten.

Auch Jari Litmanen, ein Sohn der Stadt, brachte keinen Erfolg

Von Fußball-Star Jari Litmanen gibt es seit 2010 in Lahti sogar eine Statue

Sportliche Festtage sind seitdem selten. Die notorisch erfolglosen Fußball-Klubs der Stadt fusionierten 1996 zum FC Lahti. Dies und die zweimalige Rückkehr von Jari Litmanen, dem in Lahti geborenen größten finnischen Fußballer aller Zeiten, änderten nichts daran, dass der letzte Meistertitel nun schon mehr als 50 Jahre zurückliegt. Beim zweiten Mal zog es den Ex-Angreifer des FC Barcelona und des FC Liverpool schnell weiter zu Hansa Rostock. Noch trister sieht es im Eishockey aus, wo sich die Lahti Pelicans durch das Mittelmaß mühen. 1928 war das Team Finnlands erster Meister überhaupt. Damals spielte die Mannschaft noch in Wyborg, gewann danach und vor allem seit dem Umzug nach Lahti während des 2. Weltkriegs aber rein gar nichts mehr.

Weißflog holte den letzten großen Wintersport-Erfolg der DDR

Skispringer Jens Weißflog gewann 1989 in Lahti WM-Gold für die DDR

Während der finnische Sportler also mit Wehmut auf sein Lahti blickt, tut dies der deutsche Schanzensportler mit berechtigter Freude. 1978 feierten die DDR -Springer Matthias Buse und Henry Glaß einen Doppelsieg auf der dortigen K70. Elf Jahre später holte Jens Weißflog auf selbiger den letzten großen Wintersport-Titel der deutsch-demokratischen Sportgeschichte. 2001 überragte Martin Schmitt mit Gold und Silber im Einzel. Die Skispringer, immerhin - ein deutscher Schwimmer hat in Lahti noch nie Geschichte geschrieben.

