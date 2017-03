"Diese Tage hier in Lahti werde ich nie vergessen. Jetzt muss ich alles realisieren und den Akku aufladen" , sagte Rydzek. Aufladen wird er zu Hause im Allgäu. Ryzek ist ein Familienmensch, der die Berge liebt. Elf Viertausender hat er innerhalb eines Jahres bestiegen. Sein Fernziel ist der Himalaya. Den (vorerst) sportlichen Gipfel hat er in Finnland erklommen. In Lahti war er der unschlagbare Superman. Egal, was die anderen vorlegten, Rydzek hatte immer die richtige Antwort.



Eine "Lichtgestalt der Nordischen Kombination" nannte Hermann Weinbuch seinen außergewöhnlichen Athleten. "Ich habe große Sportler trainieren dürfen, Ronny Ackermann, Eric Frenzel - Johannes gehört jetzt auch dazu" , sagte der Meistermacher: "Er hat sich aus dem Schattendasein gelöst, ist selber eine Lichtgestalt und kann sich in einem Atemzug mit den größten Kombinierern der Geschichte nennen."

Mental stärker geworden

Bild von 2009: Johannes Rydzek neben Björn Kircheisen und Tino Edelmannin in Oberstdorf gemeinsam auf dem Siegerpodest beim FIS-Sommer-Grand-Prix.

Die Entwicklung Rydzeks ist verblüffend. Talent und Trainingsfleiß hatte er schon immer. Doch in seinem Bestreben, immer besser zu werden und Erfolge zu feiern, schoss er hin und wieder über das Ziel hinaus. "Johannes hat auf der mentalen Seite dazu gelernt. Wo er sich früher vergraben hat, glaubt er heute an sich. Wir haben mit ihm viel geredet. Immer wieder. Er hat daraus die richtigen Schlüsse gezogen" , sagt Weinbuch. Seit 2008 läuft er im Weltcup. Den Durchbruch schaffte er bei der WM 2015 in Falun. Rydzek wurde zum Teamplayer. Wutausbrüche, bei denen schon mal die Stöcke im Ziel durch die Gegend flogen, sah man kaum noch bei ihm. Stattdessen steckt er alle Energie in den Wettkampf. Sein größtes Plus ist der Zielsprint, in dem er kaum zu schlagen ist.

Nach der WM ist vor dem Weltcup-Endspurt

Abheben wird er angesichts des neuerlichen WM-Höhenfluges nicht. "Ich bleibe der Gleiche, der ich vorher war und werde es auch bleiben" , versicherte Rydzek. Eine Partyorgie gab es in Lahti nicht. Dazu ist der Allgäuer viel zu ehrgeizig. "Wir haben noch ein paar Wettkämpfe. Um die Sau rauszulassen, bleibt nach der Saison genügend Zeit“ , erklärte Rydzek. Sein Blick geht schon Richtung Weltcup-Endspurt. Am Wochenende wird in Oslo gesprungen und gelaufen. Beim Heim-Weltcup am 18./19. März in Schonach fällt dann höchstwahrscheinlich die Entscheidung über den Sieger des Gesamtweltcups. Sein größter Rivale ist Eric Frenzel, der seinen fünften Gesamtsieg in Folge anstrebt.

Rydzek-Schwester erfolgreiche Langläuferin

Übrigens: Ein Ryzdek kommt selten allein. Schwester Coletta holte im Januar Bronze bei der Junioren-WM der Skilangläufer. Gut möglich, dass 2019 in Seefeld zwei Rydzeks in der Startliste stehen.

Stand: 05.03.2017, 16:04