Sieben Fragen und Antworten vor der Nordischen Ski-WM in Lahti

Was steht an?

Die nordische Ski-WM in Lahti. Seit 1924 werden die Weltmeister im Skilanglauf, Skispringen und der Nordischen Kombination ermittelt - seit 1985 im Zwei-Jahres-Rhythmus. In Finnland fallen von Donnerstag bis zum 5. März insgesamt 21 Entscheidungen in elf Tagen. Die meisten Goldmedaillen werden bei den Langläufern vergeben (12), bei den Skispringern gibt es fünf Entscheidungen, bei den Kombinierern vier.

Wie oft gab es eine WM in Lahti?

Zum schon siebten Mal gastiert die Nordische Ski-WM im finnischen Wintersportzentrum rund 100 km nördlich von Helsinki statt. Zuvor fand die WM hier 2001 sowie 1989, 1978, 1958, 1938 und 1926 statt. Lahti setzte sich bei der Bewerbung gegen Oberstdorf, Planica und Zakopane durch. Die Weltmeisterschaften sind eines der Aushängeschilder des 100. Geburtstags von Finnland.

Wie stehen die Chancen der Deutschen?

V. li.: Eric Frenzel, Fabian Rießle und Johannes Rydzek

Gut! In der Kombination führt bei allen vier Starts kein Weg an Johannes Rydzek, Eric Frenzel und Fabian Rießle vorbei, viermal Gold ist möglich. Im Skispringen sind Andreas Wellinger und Titelverteidigerin Carina Vogt Medaillen-Hoffnungen, im Team-Springen der Männer und im Mixed ist das Podest beinahe Pflicht. Die Langläufer haben dagegen wohl nur in der Frauen-Staffel Chancen auf das Podium.

Wie war es 2015 in Falun?

Severin Freund

Überragend: Mit fünfmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze belegte Deutschland Rang zwei im Medaillenspiegel hinter Norwegen (11-4-5). Nur knapp verpasste das DSV-Team das deutsche Rekordergebnis der DDR-Mannschaft von 1974 (5-6-0). Gold holten in der Kombination Rydzek und die Staffel sowie im Skispringen Severin Freund, Carina Vogt und das Mixed-Team. Die Langläufer blieben dagegen zum zweiten Mal in Folge ohne Medaille.

Wer sind die Stars?

Marit Björgen

Norwegens Langlauf-Königin Marit Björgen (36) hat schon 14-mal WM-Gold geholt, trotz eines Jahres Babypause ist die Rekordweltmeisterin für weitere Titel gut. Bei den Skispringern steht Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch (Polen) im Blickpunkt, bei den Kombinierern das deutsche Top-Trio Rydzek, Frenzel und Rießle.

Und die Gastgeber?

Hannu Manninen

Finnland, einstige Hochburg des nordischen Skisports, steckt seit Jahren in einem Tief. 2015 in Falun holten die Finnen einmal Bronze - das war's. Viel mehr ist auch diesmal nicht drin. Bezeichnend: Die prominentesten Starter sind die chancenlosen Altstars Janne Ahonen (39/Skispringen) und Hannu Manninen (38/Kombination).

Wann kommt die nächste WM nach Deutschland?

Die Skisprung-Schanzen von Oberstdorf

Schon 2021. Oberstdorf war 1987 und 2005 Gastgeber, scheiterte dann viermal in Folge mit einer Bewerbung. Im Juni 2016 fiel auf dem FIS-Kongress in Cancun (Mexiko) die Entscheidung: 2021 kehrt die WM nach Oberstdorf zurück.

sid | Stand: 21.02.2017, 11:50