Bei den Olympischen Sommerspielen zählt Finnland in diesen Tagen nicht gerade zu den angsteinflößenden Großmächten. Die Urenkel von Paavo Nurmi, dem "fliegenden Finnen", sind eher flügellahm. Drei und eins - so die Medaillenausbeute der vergangenen beiden Spiele. Der finnische Sommerolympionike an sich muss sich in der Regel kaum Gedanken machen, am Flughafen wegen zu viel Edelmetall das Gewichtslimit für Freigepäck zu sprengen.

"Schaut her, liebe Finnen ..."

Was liegt also näher als die Idee, den Olympischen Sportarten Zulauf zu verschaffen, indem man den wenigen erfolgreichen Sommersportlern eine Bühne auf den weitaus angesagteren Wintersport-Veranstaltungen gibt? So geschehen am Donnerstagabend, dem ersten Tag der Nordischen Ski-WM. Antti Ruuskanen, als Speerwerfer schon Europameister und EM-Dritter, war während der WM-Sprintentscheidungen im Langlaufstadion. Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees war auch da. Und Bach hatte auch eine silberne Olympiamedaille dabei. Die überreichte er Ruuskanen und Bachs Gesicht sagte dabei: Schaut her liebe Finnen, wenn Ihr zeitig anfangt, den Speer schön weit zu werfen, dann komme ich vielleicht auch zu Euch und überreiche Euch vor ganz vielen Menschen so eine tolle Medaille.

Die Idee ist gut aber die Welt ist schlecht

Klingt motivierend. Aber weil im Sport wie auch sonst in der Gesellschaft gilt: Die Idee ist gut aber die Welt ist schlecht, ist dieser Silber-Moment nicht dem cleveren Kopf eines finnischen Sportentwicklungsbeamten entsprungen. Er ist stattdessen das nüchterne und ernüchternde Ergebnis der olympischen Doping-Nachtests von 2012. Der Ukrainer Oleksandr Pjatnyzja interpretierte den olympischen Geist, na, sagen wir mal, sehr sehr sehr frei und half seiner Muskelschwungmasse mit unerlaubten Mitteln beim Wachstum. Zur Strafe verlor Pjatnyzja nun Silber, der eigentlich drittplatzierte Ruuskanen kletterte einen Rang nach oben. Und bei Außentemperaturen, die für das Speerwerfen eher untypisch sind, bekam der Finne nun mit viereinhalb Jahren Verspätung auch die entsprechende Medaille.

Werden finnische Kids nun Speerwerfer?

Ob die Zeremonie mit dem IOC-Präsidenten, gehisster Fahne und Nationalhymne dazu führt, dass die finnischen Kids nun Speerwerfer und nicht mehr Langläufer oder Eishockeyspieler werden wollen? Eher fraglich. Denn dafür haben die Veranstalter die einfachsten Regeln des Sport-Marketings missachtet. Als Ruuskanen rund eine halbe Stunde nach dem Langlauffinale die Medaille endlich in den Händen hielt, waren im Stadion schon alle Messen gesungen, die Pressekonferenz der Sprintsieger lief und die meisten Zuschauer hatten sich bei minus fünf Grad längst auf den Weg nach Hause gemacht. Es wird wohl vorerst bei den trüben finnischen Sommerolympia-Aussichten bleiben.

Stand: 23.02.2017, 22:17