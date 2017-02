Er war der Einzige, der auch bei den Anstiegen in den Schnee greifen musste. Und auch auf Flachstücken, wenn die Kurven zu eng wurden. Wie oft es ihn bei den steilen Abfahrten hinlegte, so sagte er später, habe er nicht genau gezählt. Unzählige Male. Kurz vor der Ziellinie überholte ihn noch einem 25 Minuten nach ihm gestarteter Läufer. Und schließlich wurde Adrian Solano nach dem Zehn-Kilometer-Qualifikationsrennen bei der Nordischen Ski-WM auch noch disqualifiziert, weil er bereits nach der Hälfte des Laufs so kaputt war, dass er nur noch ins Ziel lief.

Fünf Tage Arrest auf Flughafen Paris

Dennoch strahlte der 22-jährige Venezolaner im Ziel wie ein Gewinner. Und irgendwie war er auch einer. Dass er überhaupt am Start war, bei dieser Qualifikation, dem so genannten Exotenrennen, in dem schon vorher klar war, dass er einer der größten sportlichen Exoten sein würde, war sein größter Sieg. Fünf Tage der vergangenen Woche saß der aus einem armen Land kommende und in noch ärmlicheren Verhältnissen lebende Solano im Gefängnis. Auf dem Pariser Flughafen. Weil er zwar ein Flugticket nach Schweden, bis auf ein paar Dollar aber kein Geld hatte, war er verdächtig. Terror oder Drogenhandel? Egal, zum Einsperren reichte es. Dass er ohne Ski zum Training irgendwohin nach Mittelschweden und später zur Langlauf-WM wollte, glaubte ihm keiner. Nach fünf Tagen setzten ihn die französischen Behörden wieder in einen Flieger - zurück nach Venezuela. Der WM-Traum schien vorbei.

Ankunft am Wettkampftag 3 Uhr nachts

In Finnland wurde aber ein ehemaliger TV-Moderator und Sportmanager auf den Fall aufmerksam und trommelte mit einer Facebook-Kampagne innerhalb von nur wenigen Stunden 4.000 Euro zusammen. Das Ticket für einen erneuten Flug konnte bezahlt werden. Solano machte sich erneut auf die Reise. Am Flughafen in Helsinki erwartete ihn trotz der frühen Ankunftszeit 3 Uhr ein wahres Begrüßungskomitee aus Presse und Unterstützern. Am frühen Mittwochmorgen griff Solano das erste Mal in den Schnee. Rund zwölf Stunden ging der Wettkampf los, nun griff er öfter in den Schnee. Die Aufmerksamkeit und das Mitgefühl der Zuschauer im Stadion hatte er jedenfalls. Weil in Finnland Tausende seine Odyssee verfolgt hatten. Aber auch, weil Solanos Talent auf den schmalen Brettern eher im Bereich Slapstick anzuordnen ist.

Seit acht Monaten Training

Den Spaß und den Ehrgeiz konnten ihm die französische Polizei und auch die blauen Flecken vom abgebrochenen Qualirennen nicht nehmen. Im Gegenteil. Das nächste Ziel seien die Olympischen Spiele, sagte er, bibbernd vor Kälte in der Mixed Zone, auch beim 15. Interview. Nach acht Monaten Training zumeist auf Inlineskates will er nun auch öfter auf Skiern stehen. Seine ersten wackligen Versuche von Lahti sind mittlerweile im Internet ein großer Hit. Ob er der Polizei in Paris aber damit bei den nächsten Verdächtigungen glaubwürdiger versichern kann, dass er tatsächlich ein WM-Teilnehmer ist?

Stand: 22.02.2017, 17:57