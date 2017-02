DSV nominiert 29 Athleten für Nordische Ski-WM

Am Montag hat der Deutsche Ski-Verband sein endgültiges Aufgebot für die Nordische Ski- WM in Lahti bekannt gegeben. Insgesamt fahren 29 Athleten in die siebtgröße Stadt Finnlands. Auf den letzten Drücker ins Team rutschten unter anderem Langläufer Jonas Dobler und Skispringerin Ramona Straub. Insgesamt 13 Langläufer, sechs Kombinierer und zehn Springer treten für Deutschland an.

Der DSV geht mit hohen Zielen, aber ohne konkrete Medaillenvorgabe in die am Mittwoch beginnende WM . " Wir sollten in der Lage sein, in allen Disziplinen Medaillen zu gewinnen ", sagte DSV -Sportdirektorin Karin Orgeldinger über die Titelkämpfe im Skisprung, Langlauf und der nordischen Kombination.

Falun-Erfolg eher nicht zu überbieten

Ramona Straub bekam ein Last-Minute-Ticket