Von der spielerischen Leichtigkeit vergangener Tage war nichts zu sehen. Die Niederlande hatte gegen Luxemburg am Sonntag (13.11.) lange Zeit große Mühe, aus der individuellen Überlegenheit Kapital zu ziehen. Während Arjen Robben anschließend mahnende Worte an seine Teamkollegen richtete, zeigte Bondscoach Danny Blind Verständnis für den Auftritt seiner Mannschaft.

Den Ansprüchen nicht gewachsen

"Wir haben gegen die beste Mannschaft gespielt, die Luxemburg jemals hatte. Andere Teams aus unserer Gruppe hatten es auch schwer gegen sie" , schilderte Blind seine Sicht der Dinge nach dem von Arjen Robben (36.) und Memphis Depay (59./84.) herausgeschossenen Sieg. Für Luxemburg hatte zwischenzeitlich Maxime Chanot (44.) ausgeglichen. Diese Einschätzung dürfte Blind allerdings exklusiv haben, schließlich liegt das Großherzogtum in der Weltrangliste auf Platz 130 - zwischen Ländern wie dem Oman und Guyana.

Die Ansprüche an die Niederlande aber sind traditionell hoch. Erfolgreich soll die Nationalmannschaft sein, dazu aber bitte auch noch schönen Fußball bieten. Wie weit das Team derzeit von diesem Ideal entfernt ist, unterstrich Kapitän Robben nach dem Schlusspfiff. "Ich bin erschrocken. Es lag heute auch ein wenig am Feld, aber viele Dinge waren einfach nicht gut. Im Ballbesitz waren wir einfach schlecht" , sagte der 32-Jährige. Worte, die deutlich machen: Oranje befindet sich in der Sinnkrise.

Es fehlt die Struktur

Dass der Bayern-Profi zur Halbzeit mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden musste, passte an diesem nasskalten Sonntag im November ins Bild. Die Sorge, Robben könnte erneut langfristig ausfallen, erwies sich allerdings als unbegründet. "Ich denke nicht, dass es sich um eine ernsthafte oder langwierige Verletzung handelt" , sagte Robben, den diese niederländische Auswahl, die derzeit einen Generationswechsel durchläuft, mehr denn je braucht.

Unter Druck: Bondscoach Danny Blind

Führungsspieler wie Nigel de Jong, Dirk Kuyt oder Robin van Persie gehören längst schon nicht mehr zum Aufgebot. Aus der Riege der Stützen vergangener Jahre sind somit nur noch Robben und Wesley Sneijder übrig - die Folge: Oranje fehlt die Struktur auf dem Platz, Bondscoach Blind sucht seit seinem Amtsantritt im August 2015 nach Lösungen. Meist vergeblich. Bei der Europameisterschaft in Frankreich blieb den Niederlanden nach Platz vier in der Quali-Gruppe nur die ungeliebte Rolle des Zuschauers.

Der Nachwuchs auf dem Vormarsch

Das wird sich in der aktuellen Qualifikationsrunde kaum wiederholen. Frankreich dürfte die Gruppe klar für sich entscheiden, Schweden und die Niederlande Relegationsrang zwei unter sich ausmachen. In diesem Fernduell ist die Elftal, ungeachtet aller Probleme, noch immer Favorit. Zumal es bei aller Kritik am Ist-Zustand für die Zukunft gar nicht so schlecht aussieht.

Zuletzt haben sich Talente wie Davy Klaassen oder Bart Ramselaar festgespielt, andere wie Georginio Wijnaldum sind aus der ersten Elf kaum noch wegzudenken. Potential ist also vorhanden, eine feste Elf mitsamt einiger Führungsspieler muss sich allerdings noch herausbilden - sonst könnte die temporäre Krise der niederländischen Nationalmannschaft leicht zu einer dauerhaften werden.

dpa,sid | Stand: 14.11.2016, 16:00