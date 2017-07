Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Falsches Spiel - Wettmanipulation im Tennis

In kaum einem anderen Sport ist es so leicht zu manipulieren wie in der Einzelsportart Tennis. Der sogenannte "weiße Sport" kämpft seit mehr als zehn Jahren mit massiven Vorwürfen: Betrug, Manipulation, Vertuschung. | video | wdr