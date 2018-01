Die ersten drei EM -Spiele haben den deutschen Handballern schon so einiges abverlangt. Aber viel Zeit zum Regenerieren bleibt nicht. Schon am Freitag (19.01.2018) wartet die Hauptrunde mit Gegner Tschechien. Denn anders als beim Fußball sind die internationalen Turniere im Handball eng getaktet.

Bis zu acht Spiele in 16 Tagen stehen auf dem Zettel, im Schnitt also alle zwei Tage ein Spiel. Manchmal wartet sogar direkt am nächsten Tag der nächste Gegner. "Ach, was wäre ich gerne Fußballer", wird zwar kein Handballer jemals gesagt - aber zumindest im Hinblick auf die Turnierplanung vielleicht schon mal vorsichtig gedacht haben.

Bei der Fußball- WM 2018 in Russland sind drei Tage Pause Standard. Eine Mannschaft spielt dort im Schnitt nur alle vier Tage. Wenn sie es unter die letzten Vier schafft, sind das sieben Spiele in 29 Tagen. Das ist halb so oft wie beim Handball. Dazu kommt: Während es nach der WM 2018 1,5 Monate bis zum Bundesligastart sind, bleiben nach der Handball- EM nur 1,5 Wochen.

Profis am Limit

Weil die Belastung auch in der Liga hoch ist, hatte Kreisläufer Hendrik Pekeler Ende 2016 keine andere Möglichkeit gesehen, als sich eine Ruhepause zu nehmen und die WM 2017 in Frankreich kurzerhand abzusagen - und das als frisch gebackener Europameister: "D ie immense körperliche und mentale Belastung mit Europameisterschaft, Olympischen Spielen, Champions League, Bundesliga und Pokal ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Ich merke unheimlich, wie anstrengend gerade November und Dezember sind. Das sind die schwierigsten Monate für Handballer. "

Weil auch zwischen Weihnachten und Neujahr Pflichtspiele angesetzt sind und jedes Jahr im Januar entweder eine EM oder WM ausgetragen wird, gibt es für Nationalspieler keine Winterpause. Trotzdem wurde aus der Ruhepause nichts: Der damalige Bundestrainer Dagur Sigurdsson nominierte Pekeler während der laufenden WM für Rune Dahmke nach.

Der Blick auf Spielpläne macht es allerdings nicht möglich, die körperliche Belastung unterschiedlicher Sportarten zu vergleichen. Sportwissenschaftler wie Dr. Heinz Kleinöder von der Deutschen Sporthochschule Köln geben zu bedenken, dass die Anforderungen sehr verschieden sind: "Im Eishockey gibt es Reihen, die laufend gewechselt werden. Im Basketball oder Handball gibt es fliegende Wechsel." Fußballer müssten dagegen zu einem großen Teil 90 Minuten durchspielen, was eine andere Form der Belastung sei.

"Schlag ins Gesicht"

Trotzdem gab es in der laufenden Bundesligasaison immer wieder Kritik: Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen konnte nicht fassen, dass sein Team innerhalb von 24 Stunden zwei Pflichtspiele in Bundesliga und Champions League absolvieren musste und sprach von einem " Schlag ins Gesicht ". Oliver Roggisch, der sportliche Leiter der "Löwen" und Teammanager der Nationalmannschaft, hat auch kein Rezept, wie man die Belastung minimieren könnte: " Den Spielern ausreichend Zeit zur Regeneration zu geben, wird im Handball extrem schwierig. Es ist fast schon gang und gäbe, dass die Spitzenklubs im Rhythmus Samstag-Mittwoch-Samstag spielen. "

Grund zur Hoffnung gibt es für die deutschen Spitzenteams nicht: Die Europäische Handball-Föderation ( EHF ) hat bereits Pläne, ab 2019 eine neue Elite-Liga mit den besten zwölf europäischen Teams zu starten. Für Vereine wie den THW Kiel wären das bis zu sechs Spiele pro Saison zusätzlich.

Hohe Belastung nicht nur beim Handball

Noch voller sind die Terminkalender nur noch beim Volleyball und Basketball. Bei der WM 2014 standen die deutschen Volleyballer in nur 21 Tagen 13 Mal auf dem Platz und wurden dafür zumindest mit Platz 3 belohnt. Bei Brose Bamberg sind wegen Basketball-Bundesliga und der ausgebauten Euroleague in der aktuellen Saison bereits 65 Spiele angesetzt. Wenn es bis ins Finale der Euroleague geht, kommen nochmal acht Spiele on top.

Wer jetzt denkt, dass es nicht mehr schlimmer geht - ein Blick in die USA zu Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks zeigt: Nowitzki muss mit seinem Team in dieser NBA -Saison 15 Mal an aufeinanderfolgenden Tagen antreten und kennt den Begriff "Regeneration" wahrscheinlich am ehesten aus einem Sportlexikon.

