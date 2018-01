Handball-EM

Beim 27:31 entschied vor allem die katastrophale Viertelstunde nach der Pause die Partie: Ein vollkommen unkonzentriertes und fahriges DHB -Team gestattete der Mannschaft von Jordi Ribera einen 8:0-Lauf und ließ den Gegner von 15:15 auf 23:15 vorentscheidend davonziehen.

Gensheimer ein Fremdkörper

Im ersten Durchgang war die Partie noch sehr ausgeglichen und spiegelte die bisherigen Auftritte des DHB-Teams exakt wider: Über die Außen ging kaum etwas, vor allem Kapitän und Weltklassemann Uwe Gensheimer blieb weiterhin ein großes Rätsel: Nur einen Abschluss hatte er und verwarf diesen auch.

Auch die halbrechte Position funktionierte vorne nicht. Steffen Weinhold und Kai Häfner trafen in der ersten Hälfte keinen ihrer sechs Versuche. So war es vor allem einem gut aufgelegten Andreas Wolff im Tor sowie den in dieser Phase starken Philipp Weber (vier Würfe, vier Treffer) und Julius Kühn (drei von vier) zu verdanken, dass die Deutschen den Anschluss hielten: 13:14 hieß es beim Seitenwechsel. Eigentlich hatte die DHB-Auswahl insgesamt ganz ordentlich ausgesehen. Nur das starke Kreisläuferspiel der aus dem Rückraum weniger gefährlichen Iberer bekam man kaum in den Griff.

Patzer vom Team und dann auch von Prokop

Nach der Halbzeitpause lief dann aber zunächst gar nichts mehr: Die Ballverluste häuften sich, Spanien nutzte die vielen Patzer eiskalt aus und ging bis zur 40. Minute mit vier Toren in Führung: 19:15, nachdem es vorher 15:15 geheißen hatte. Coach Christian Prokop wies seine Schützlinge in einer Auszeit ungewohnt drastisch zurecht: "Macht nicht so 'ne Sch...!"

Allerdings ging auch Prokops Idee, in dieser Phase wieder bei eigenen Angriffen den Torwart zugunsten des siebten Feldspielers zu opfern, komplett den Bach runter: Drei weitere Ballverluste führten zu drei Gegenstößen, die die Spanier mühelos ins leere Tor warfen: Beim 15:22 war die Partie nur zwei Minuten nach der Auszeit praktisch schon verloren. Insgesamt 15 Ballverluste waren auf diesem Niveau einfach zu viel. Dazu scheiterte man immer wieder am spanischen Schlussman Rodrigo Corrales, der an seinem Geburtstag fast 40 Prozent der Würfe parierte.

"Nicht würdig"

DHB-Vize Bob Hanning war kurz nach der Schlusssirene wütend und enttäuscht: "Wir waren es mit diesen leichten Ballverlusten einfach nicht würdig, dieses Spiel zu gewinnen und ins Halbfinale einzuziehen. Wir haben das Ding binnen fünf Minuten komplett aus der Hand gegeben. Das müssen wir jetzt seriös und in aller Ruhe analysieren." Torhüter Wolff sprach nachher von einer "insgesamt enttäuschenden Europameisterschaft " und von einer Vorstellung "wie eine Schülermannschaft."