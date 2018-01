Handball-EM

Im Topspiel unterlag der Europameister am Sonntag (21.01.18) in Varazdin trotz lange starker Abwehrleistung gegen den Olympiasieger mit 25:26 (9:8). Vor dem abschließenden Hauptrunden-Match am Mittwoch gegen Vize-Europameister Spanien sind die Chancen auf den Einzug in die nächste Runde damit minimal. Die DHB-Auswahl muss dann siegen und ist auf Schützenhilfe angewiesen.

Starker Kühn und starke Abwehr

Ein weiterer Wermutstropfen ist der mögliche Ausfall von Paul Drux, der sich am Knie verletzte. Eine MRT-Untersuchung soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Bitter ist auch, dass eine über weite Strecken gute Defensive gegen die Dänen nicht reichte. Neben dem Abwehrverbund um Finn Lemke überzeugte vor rund 3.000 Zuschauern ansonsten Julius Kühn, der sechs Treffer erzielte.

Einen guten Start ins Spiel hatte die DHB-Auswahl aber erneut nicht erwischt. Was sich schon im bisherigen Turnierverlauf abgezeichnet hatte, bestätigte sich zu Beginn auch gegen die Dänen: In der Offensive startete die DHB-Auswahl ideenlos, tempoarm, mutlos und ohne jegliche Konsequenz im Abschluss. Kapitän Uwe Gensheimer verwarf beispielsweise schon nach knapp drei Minuten einen Siebenmeter. Dass der Olympiasieger nicht früh davonzog, verdankte der Europameister einzig und allein seiner erneut extrem stabilen Defensive. Erst nach neun Minuten gelang Prokops Team der erste eigene Treffer.

Kaum Tore in erster Halbzeit

Nach und nach wurde dann aber auch der Rest der Mannschaft besser. Beeindruckend war erneut, wie wichtig der erst im Anschluss an das zweite Gruppenspiel nachnominierte Finn Lemke für die DHB-Auswahl ist. Der 2,10 Meter große Abwehrhüne hielt den Defensivverbund des Europameisters zusammen. Auch die Dänen stellten aber eine hervorragende Deckung. Nach knapp 17 Minuten hatten beide Teams jeweils erst vier Treffer erzielt. In der 25. Minute lag die DHB-Auswahl erstmals vorne (7:6).

Sowohl Prokop als auch sein Gegenüber Nikolaj Jacobsen, der parallel die Rhein-Neckar Löwen trainiert, hatten ihre Mannschaften hinten gut auf den Kontrahenten eingestellt, vorne gelang es allerdings beiden Teams nur selten, zu überzeugen. Die Deutschen kamen meist lediglich über das Tempospiel und den siebten Feldspieler zu ihren Treffern, die Dänen spielten zunächst immer wieder mit ihren Kreisläufern und über Außen - das führte zu Strafwürfen, die Hans Lindberg, der mit neun Treffern bester Werfer war, allesamt verwandelte.

Am Ende diesmal Pech

Auf ihre Kosten kamen Fans des Angriffshandballs eher im zweiten Durchgang, als beide Mannschaften deutlich entschlossener auftraten. Fast über 60 Minuten blieb es ein Spitzenduell auf Augenhöhe. Am Ende aber trafen die Deutschen im Angriff minimal "zu viele unglückliche Entscheidungen", wie der Bundestrainer meinte. Die Dänen nutzten dies eiskalt und holten sich den hauchdünnen Sieg. Ein Remis wäre angesichts des Spielverlaufs gerechter gewesen, aber diesmal hatten die Deutschen eben weniger Glück als in den vergangenen Partien.

"Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass wir es packen können" , meinte ein enttäuschter Rune Dahmke nach dem Spiel. "Die Dänen hatten am Ende, finde ich, dann auch einfach das kleine Quäntchen Glück mehr als wir" , ergänzte er. Der Linksaußen war vor der Partie für Maximilian Janke in den Kader gerückt und war nach seiner Einwechslung für den glücklosen Gensheimer einer der besten Spieler der DHB-Auswahl. Dazu zlieferte er mit einer eindrucksvollen Flugparade bei einem Wurf auf das verwaiste deutsche Tor die spektakulärste Szene des Spiels. Genutzt hat es am Ende nichts.

dpa/red | Stand: 21.01.2018, 20:02