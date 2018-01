Sigurdsson - der Weltrekordmann

Als Gudjon Valur Sigurdsson seinen Treffer für die Geschichtsbücher erzielt hatte, kam so recht keine Freude bei ihm auf. Sein feiner Heber in der 47. Minute des zweiten Vorrundenspiels brachte den Hexenkessel von Split nur für einen Moment zum Verstummen, die Partie gegen EM-Gastgeber Kroatien war beim Stand von 17:23 so gut wie entschieden. Dabei gelang Sigurdsson in seinem 343. Länderspiel am späten Sonntagabend (14.01.2018) Historisches: Mit Länderspieltor Nummer 1798 überflügelte der Linksaußen vom deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen den lange Zeit bestehenden Weltrekord von Peter Kovacs, der in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren in 323 Partien für Ungarn 1797 Tore warf.

Auf dem Weg zur 2.000

" Es würde mich nicht wundern, wenn er die 2000 auch noch voll macht ", sagte der deutsche Nationalspieler und Löwen-Teamkollege Hendrik Pekeler kürzlich der Süddeutschen Zeitung. Vom Weltrekordmann selbst sind keine Reaktionen zu seiner Fabel-Bestmarke überliefert. Sigurdsson spricht nicht gern in der Öffentlichkeit, er habe "genug Milch gegeben" rief er einmal einem verdutzten Radio-Reporter zu.

Der 38-Jährige lässt lieber Taten sprechen. Mit 262 Treffern bei zehn Turnier-Teilnahmen führt der langjährige Bundesliga-Profi, der in Deutschland schon für den THW Kiel, VfL Gummersbach und TUSEM Essen spielte, auch die "ewige" Torschützenliste bei Europameisterschaften vor dem französischen Superstar Nikola Karabatic (229) an.