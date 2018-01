Handball-EM

Der dreimalige Titelträger setzte sich am Samstag (20.01.2018) in Zagreb gegen Rekord-Europameister Schweden mit 23:17 (10:8) durch und führt die Hauptrundengruppe I nun mit 6:0 Punkten an. Die Skandinavier (4:2) bleiben trotz der Niederlage aber im Rennen um einen der beiden ersten Plätze.

In einer kampfbetonten Partie dominierten auf beiden Seiten die Abwehrreihen. Bis Mitte der zweiten Halbzeit hielt das Drei-Kronen-Team das Spiel offen, ehe Frankreich davonzog. Bester Werfer beim Sieger war Cedric Sorhaindo mit fünf Toren. Für den viermaligen EM-Champion Schweden traf Simon Jeppson vom deutschen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt viermal.