Das Telefon klingelte um zwei Uhr nachts. Lemke erholte sich gerade von den Strapazen des Trainingslagers mit seinem Klub MT Melsungen auf Fuerteventura, als am anderen Ende der Leitung Bundestrainer Prokop vorsprach und den Abwehrchef über seine EM-Nachnominierung informierte. Lemke packte sofort seine Koffer.

"Ich freue mich sehr", sagte Lemke der "Rhein-Neckar-Zeitung" kurz vor seinem Abflug nach Zagreb. Schon im Endspiel der deutschen Handballer um den Gruppensieg gegen Mazedonien am Mittwoch (18.15 Uhr/ARD und sportschau.de) wird der 25-Jährige für das deutsche Team auflaufen. Nur zehn Tage zuvor war Lemke, mit dem die DHB -Auswahl vor zwei Jahren in Polen sensationell den EM-Titel geholt hatte, von Prokop aussortiert worden. Auch innerhalb des Teams hatte das für heftige Diskussionen gesorgt. Nun die Rolle rückwärts. Prokop wolle durch die Nachnominierung der Abwehr im Hinblick auf die Spielweise Mazedoniens "mehr Körperlichkeit" geben. Der Wechsel hat also sportliche, beziehungsweise taktische Gründe.