Die Spannung war zum Zerreißen: Fast sieben Minuten hockten die litauischen Unparteiischen vor zwei Bildschirmen am Spielfeldrand und schauten sich wieder und immer wieder die strittige Szene kurz vor Schluss des Handball-EM-Spiels zwischen Deutschland und Slowenien an. "So etwas habe ich noch nie erlebt" , sagte Rückraumspieler Julius Kühn.

Was war passiert? Der Slowene Blaz Janc hatte Sekunden vor Schluss zum 25:24 für Slowenien getroffen. Schnell flog der Ball Richtung Mittellinie, die deutsche Mannschaft wollte durch einen schnellen Anwurf doch noch zum Ausgleich kommen. Doch dabei hielten die slowenischen Spieler nicht genügend Abstand und blockten den Wurf von Paul Drux. Dann kam die Schlusssirene, und während die Slowenen jubelten, beschwerten sich die Deutschen vehement bei den Schiedsrichtern. Und die bemühten dann schließlich den Videobeweis.

Siebenmeter bei Regelverstoß in den Schlusssekunden zwingend

Sie entschieden zugunsten des deutschen Teams und ließen sich dabei nicht von den hochkochenden Emotionen im Hexenkessel von Zagreb aus der Ruhe bringen. Weil die Zeit schon abgelaufen war, blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf Siebenmeter zu entscheiden. Tobias Reichmann behielt die Nerven und verwandelte zum 25:25.

Video starten, abbrechen mit Escape Deutschland gegen Slowenien - die dramatische Schlussphase | Sportschau | 15.01.2018 | 09:21 Min. | Verfügbar bis 15.01.2019 | Das Erste

Damit befolgten die Unparteiischen eine im Sommer 2016 eingeführte Regel, wonach ein grobes Vergehen und eine regelwidrige Wurfausführung binnen der letzten 30 Sekunden zwingend mit einem Siebenmeter und einer Roten Karte zu ahnden ist.

Erstmals in Katar im Einsatz

Der Videobeweis feiert bei der Europameisterschaft in Kroatien seine Premiere. Doch neu ist er nicht. Erstmals kam das technische Hilfsmittel bei der WM in Katar zum Einsatz. Damals war sein Einsatz wie im Fußball noch auf bestimmte Entscheidungen begrenzt und auch nur von einem Supervisor anwendbar.

Doch jetzt gehen die Befugnisse der Handball-Schiedsrichter laut der offiziellen Turnier-Statuten weit über die Möglichkeiten im Fußball hinaus. Durch die "Instant Replay"-Technologie haben die Unparteiischen die Möglichkeit, sämtliche strittigen Situationen, die sie auf dem Feld nicht vollständig überblicken konnten, auf eigenen Wunsch anhand von Videobildern sofort zu überprüfen. Dabei dürfen sie die TV-Bilder ebenso nutzen wie die Bilder einer zusätzlichen Kamera, die das ganze Spielfeld im Blick hat.

Spielzeit schon abgelaufen - oder nicht?

So können sie zum Beispiel nachträglich Fouls ahnden, die hinter ihrem Rücken passiert sind. Durch die zusätzliche Torlinientechnik können sie sehen, ob ein Ball die Linie überschritten hat. Zudem können sie beispielsweise überprüfen, ob die Spielzeit bereits abgelaufen ist, wenn ein Tor erzielt wird.

Video starten, abbrechen mit Escape Deutschland gegen Slowenien - die Analyse | Sportschau | 15.01.2018 | 13:37 Min. | Verfügbar bis 15.01.2019 | Das Erste

Und genau darum ging es konkret beim Wurf von Paul Drux. War die Zeit schon abgelaufen, als der Ball seine Hand verließ, oder nicht? Die Slowenen waren sich da nicht so sicher und legten Protest gegen die Wertung des Spiels ein. Eine Entscheidung, die nach Ansicht der Fernsehbilder getroffen wird, gilt aber als unwiderruflich. Deshalb hatte der Einspruch der Slowenen auch kaum Chancen auf einen Erfolg und wurde abgewiesen.

"Froh, dass es den Videobeweis gibt"