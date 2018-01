Handball-EM - So läuft die Hauptrunde

Wie ist der Modus?

Da in der Vorrunde jeweils nur der Letzte der vier Vierergruppen ausgeschieden ist, gibt es zwei Gruppen mit je sechs Teams. Die Mannschaften der Gruppen A und B bilden jetzt die Hauptrunden-Gruppe 1, die Teams der Gruppen C und D gehen in die Hauptrunden-Gruppe 2.

Spielen müssen die Teams dort natürlich nur gegen Gegner, gegen die sie noch nicht in der Vorrunde angetreten sind. Die Punkte und Minuspunkte aus den direkten Duellen in der Vorrunde nehmen die Mannschaften mit. Die jeweils beiden Gruppenbesten ziehen ins Halbfinale ein.

Auf wen trifft die deutsche Mannschaft?

Das DHB-Team muss in Gruppe 2 gegen Spanien, Dänemark und Tschechien ran. Aus den Vorrunden-Partien gegen Mazedonien und Slowenien nimmt der Titelverteidiger nach den beiden Unentschieden gegen diese beiden Gegner zwei Punkte mit.

Video starten, abbrechen mit Escape Deutschland erneut nur mit Remis | Tagesschau | 17.01.2018 | 01:07 Min. | Verfügbar bis 17.01.2019 | Das Erste

Wann spielen die Deutschen?

Das erste Spiel steht schon am Freitag (19.01.18 / 18.15 Uhr) gegen Tschechien an. Am Sonntag (21.01.18 / 18.15 Uhr) trifft die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop auf Dänemark, am Mittwoch (24.01.18 / 20.30 Uhr) geht es gegen Spanien. Die Partie gegen Dänemark gibt es am Sonntag live im Ersten.

Dass es schon am Freitag weitergeht, ist für Prokop kein Problem. "So bleiben wir im Rhythmus" , sagt er.

Wie sind die Chancen?

Obwohl die Enttäuschung im deutschen Lager nach zwei Unentschieden groß ist, sind die Chancen gar nicht mal schlecht. Denn neben Deutschland haben auch noch drei andere Mannschaften "nur" zwei Zähler auf dem Konto - Spanien, Dänemark und Tschechien. Die Dänen patzten überraschend gegen Tschechien, gewannen aber dann das Topduell gegen Spanien. Mazedonien ist als Tabellenführer mit 3:1-Punkten also nur einen Zähler entfernt.

Dennoch zählen jetzt nur noch Erfolge, Patzer kann sich das Team keine mehr leisten. "Jetzt sind wir zum Siegen verdammt" , sagt DHB-Vizepräsident Bob Hanning. "Wir haben weiter alle Optionen, müssen jetzt aber Vollgas geben" , erklärte Prokop. Auch die Spieler schauen nach vorne. "Jetzt geht das Turnier erst richtig los. Jetzt kommt die heiße Phase" , sagt Abwehrchef Finn Lemke.

Was macht Hoffnung?

Slowenien und Mazedonien gingen in der Vorrunde gegen Deutschland enorm kampfstark und körperbetont zur Sache, was das Team ein ums andere Mal vor große Probleme stellte. Gegner wie Dänemark und Spanien liegen den Deutschen gemeinhin eher.

Bei der EM vor zwei Jahren musste Deutschland in der Vorrunde sogar eine Niederlage gegen Spanien einstecken und wurde am Ende dann doch Europameister. Gutes Omen: Auf dem Weg dahin gab es in der Hauptrunde einen Sieg gegen Dänemark, im Finale triumphierten die "bad boys" dann gegen Spanien.

Plant Prokop personelle Änderungen?

Nein. Der Bundestrainer startet mit unverändertem Kader in die Hauptrunde. Er setzt darauf, dass seine Spieler nun eine Schippe drauflegen. "Wichtig ist eine Steigerung von den Positionen, im Angriff muss mehr kommen" , sagte er.

Wie sieht es in der anderen Gruppe aus?

Schweden und Frankreich sind mit 4:0-Punkten souverän in die Hauptrunde eingezogen. Gastgeber Kroatien hat nach der Verletzung seines Superstars Domagoj Duvnjak nur zwei Zähler auf dem Konto - genau wie Norwegen. Serbien und Weißrussland haben mit 0:4-Punkten kaum noch Chancen.

red/sid/dpa | Stand: 18.01.2018, 10:20