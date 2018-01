Torhüterlegende Thierry Omeyer und Rückraum-Ass Daniel "Air France" Narcisse sind altersbedingt zurückgetreten und stehen nicht mehr zur Verfügung. Die übrigen Leistungsträger der inzwischen etwa zwölf Jahre andauernden Erfolgsära mit vier Weltmeistertiteln, drei gewonnen Europameisterschaften und zwei Olympiasiegen sind ebenfalls etwas in die Jahre gekommen. Wieso sind die Franzosen also trotzdem erneut der große Favorit auf den Titel?

Karabatic und Co. – noch bestens in Form

Zum einen liegt das daran, dass Rechtsaußen Luc Abalo (33), Kreisläufer Cedric Sorhaindo (34) und vor allem der dreimalige Welthandballer Nikola Karabatic (33) noch gar nicht daran denken, an Leistungsstärke einzubüßen. Karabatic ist im Rückraum weiterhin der Mann, der den Ball bekommt, wenn es mal nicht so läuft, und der dann eigentlich immer etwas mit ihm anzufangen weiß. Der MVP der WM 2017 dürfte erneut der prägende Mann im Angriffsspiel der "Equipe Tricolore" sein.

Die starke Defensive wird von Sorhaindo zusammengehalten, der wahlweise mit dem jüngeren Karabatic-Bruder Luka oder dem Nachwuchstalent Nicolas Tournat einen Innenblock bildet, der dem der Deutschen in nichts nachsteht. Dass die Franzosen und die Deutschen das Abwehrspiel gerade im Zentrum so gut beherrschen, liegt einerseits natürlich an den Spielern, andererseits aber auch am Trainerteam.

Sorhaindo ist Dinarts Nachfolger

Während bei Deutschland in Oliver Roggisch einer der besten Abwehrspezialisten seiner Zeit als Team-Manager arbeitet, ist der Chefcoach Frankreichs seit 2016 mit Didier Dinart möglicherweise der einzige Spieler, der zu seiner aktiven Zeit ein noch minimal besserer Abwehrspieler war als Roggisch.

Dinart hat Sorhaindo noch während der gemeinsamen Spielzeit im Nationalteam an die Position des Abwehrchefs herangeführt. Dass hinter der enorm physischen Deckung in Vincent Gerard oder Cyril Dumoulin auch noch zwei erfahrene Top-Keeper zum Einsatz kommen können, komplettiert die herausragende Abwehr. Gerard wurde bei der WM 2017 zum besten Schlussmann des Turniers gewählt.

Frische Ideen dank Gille und der Talente

Dass das Angriffsspiel der Franzosen seit dem Abgang von Trainer Claude Onesta nicht mehr ganz so sehr von den überragenden Einzelspielern ausgeht, ist unter anderem Guillaume Gille zu verdanken. Der ehemalige Spielmacher (unter anderem HSV ) übernimmt im Trainergespann vor allem den offensiven Part und hat dem Team ein paar mehr Lösungswege an die Hand gegeben. Dass man bei engen Spielen trotzdem oft auf die überragende Klasse Karabatics setzt, kann man wohl dennoch verstehen.

Ohne den ganz großen Umbruch zu vollziehen, wurden rund um den Kern nach und nach aber einzelne jüngere Spieler integriert, die sich ganz in Ruhe entwickeln können. Rückraum-Rechts Nedim Remili (22) ist das jüngste Beispiel, das es bereits geschafft hat. Kentin Mahé (26) ist bereits voll integriert, Tournat (23) oder Top-Talent Dika Mem (20), der wie Remili auf Halbrechts spielt, sind die nächsten Beispiele.

Wie groß ist die Lücke?

Dass die Franzosen ihre Gruppe B mit Weißrussland, Norwegen und Österreich gewinnen werden, ist keine kühne Vermutung. Satt wirkte das Ensemble in den letzten Jahren nur selten, die jungen Spieler sorgen dafür, dass immer wieder frisches Blut nachrückt.

Was soll also schiefgehen? Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, wie die Franzosen in einer engen Partie, wie sie gegen Norwegen schon in der Vorrunde drohen könnte, ohne die Ruhe von Narcisse im Rückraum oder Omeyer im Tor agieren werden. Ein großes Turnier ohne einen der beiden gab es für Frankreich seit 17 Jahren nicht mehr. Wie sie die Lücken füllen können, dürfte der wohl spannendste Punkt werden.

Toller Kader – doch über allen steht Karabatic

Im Normalfall allerdings sind Karabatic, Sorhaindo und Co. erfahren genug, um die jüngeren Kollegen in schwierigen Situationen auf den richtigen Kurs zu bringen. Karabatic sollte sich allerdings tunlichst nicht verletzen, denn so gut der Kader auch ist: Ohne ihn ist Frankreich mindestens eine halbe Nummer schwächer.

Stand: 08.01.2018, 09:31