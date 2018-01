Handball-EM - Tschechien und Slowenien weiter

Deutschlands Handballer treffen in der EM-Hauptrunde auf Außenseiter Tschechien, Olympiasieger Dänemark und Vize-Europameister Spanien. Die Iberer sicherten sich trotz einer 22:25-Niederlage zum Vorrundenabschluss gegen Dänemark den Sieg in der Gruppe D. Bei Punktgleichheit mit den Dänen und Tschechen (alle 4:2) gab das beste Torverhältnis im Dreiervergleich den Ausschlag zugunsten Spaniens.

Den letzten freien Platz in der Hauptrunde sicherte sich der WM-Dritte Slowenien durch ein 28:19 gegen Montenegro. Die Slowenen nehmen allerdings nur einen Zähler aus dem Remis gegen Deutschland mit und sind damit vorerst Letzter der Hauptrundengruppe II, die von Mazedonien (3:1) angeführt wird. Die anderen vier Teams haben 2:2 Punkte auf dem Konto.

Ungarn muss punktlos nach Hause

Tschechien setzte sich zum Abschluss in der Gruppe D in Varazdin 33:27 (15:11) gegen Ungarn durch und sicherte sich damit den Einzug in die nächste Turnierphase. Die Tschechen hatten zuvor überraschend mit einem 28:27 gegen Olympiasieger Dänemark die Tor zur Hauptrunde aufgeschlagen, nachdem sie zum Start gegen Vize-Europameister Spanien 15:32 untergegangen waren. Ungarn mit dem ehemaligen Flensburger Coach Ljubomir Vranjes reist als Tabellenletzter ohne Punktgewinn nach Hause. Die Magyaren hatten zuvor bereits gegen Dänemark (25:32) und Spanien (25:27) verloren.

Überragender Werfer bei den Tschechen war der frühere Bundesligaprofi Ondrej Zdrahala mit 14 Toren. Das Team von Trainer Jan Filip musste zwar einige Schwächephasen überstehen, brachte aber nicht zuletzt dank seines erneut herausragenden Torhüters Martin Galia seinen zweiten Turniersieg am Ende souverän unter Dach und Fach. Ebenso wie Spanien und Dänemark zählt Tschechien in der Hauptrunde zu den Gegnern von Titelverteidiger Deutschland und bringt zwei Punkte aus der Vorrunde mit

Stand: 17.01.2018, 22:20