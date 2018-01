Schon vor dem Turnier hatte er mit einer umstrittenen Personalentscheidung für Aufregung gesorgt, weil er Abwehrchef Finn Lemke zunächst überraschend daheim ließ. "Ich glaube, das hat uns nicht gut getan" , sagt Hanning nun deutlich. Auch bei den Spielern kam das nicht sonderlich gut an.

Erst nach dem zweiten EM-Spiel nominierte der Trainer Lemke nach, was die Abwehr des Titelverteidigers deutlich stabilisierte. Deshalb muss sich der Coach vor allem auch selbst hinterfragen. Was er auch schon tut. "Ich konnte wichtige Erkenntnisse sammeln und denke, dass man die in Zukunft sehen wird" , sagt der 39-Jährige.

Mannschaft von der Rolle

"Es fehlt nicht viel, aber es fehlt genug" , sagt Hanning zur Mannschaftsleitung. Die agierte übernervös und machte eine Unmenge vermeidbarerer Fehler - nicht nur gegen Spanien. Kapitän Uwe Gensheimer war ein Totalausfall, auch die Europameister Tobias Reichmann und Hendrik Pekeler blieben weit unter ihren Möglichkeiten.

Der Spielaufbau aus dem Rückraum funktionierte das ganze Turnier über überhaupt nicht, die einfachsten Bälle gingen nicht ins Tor. Es fehlte dem Team an Struktur und an Hierarchie, allenfalls Steffen Weinhold übernahm ab und an mal Verantwortung.

Abgesehen von den Torhütern blieb das gesamte Team unter Form und rief nicht sein Potenzial ab. "Im gesamten Turnier sind zu viele Dinge nicht am Optimum gelaufen" , sagt auch Prokop, dessen Aufgabe es als Trainer aber ist, das Optimum aus seinen Spielern herauszuholen.

Der Verlust der Leichtigkeit

Das Team muss sich zudem den Vorwurf gefallen lassen, dem Druck nicht standgehalten zu haben. Vor zwei Jahren fegte es mit einer Unbekümmertheit und Leichtigkeit durchs Turnier, die am Ende den Titel brachte. Als Titelverteidiger war davon überhaupt nichts mehr zu sehen. Bei der Heim-WM 2019 wird der Druck wohl noch höher sein.

Vier bis sechs Wochen soll die Analyse durch den Deutschen Handball-Bund andauern. Trainer und Führungsriege wollen im Amt bleiben, neue Spieler fallen nicht vom Himmel. So wird es wohl nur bei Absichtserklärungen bleiben, verbunden mit der Hoffnung, dass bestimmt bald irgendwie alles besser wird.

