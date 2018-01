Bei dem EM-Turnier in Kroatien spielen die vier Vorrundengruppen jeweils an einem eigenen Spielort - in Zagreb, Varazdin, Porec und Split. Die beiden Hauptrundengruppen spielen in Zagreb und Varazdin, die Finalrunde findet komplett in Zagreb statt. Ein ähnliches Modell gab es bereits 2014 und 2016.

Deutsche Vorrunde in der größten Halle

2016 in Polen war die Gesamtkapazität der Hallen deutlich höher als dieses Mal, 2014 in Dänemark war sie deutlich kleiner als in Kroatien. Der Zuschauerschnitt dürfte also diesmal zwischen 8.350 (2016) und 6.732 (2014) liegen.