Die Partie schien beendet. Die slowenische Mannschaft tanzte bereits auf dem Parkett im Glauben, mit 25:24 gegen die deutsche Handball-Nationalmannschaft gewonnen zu haben. Doch abseits des Freudenjubels wurde es am Spielfeldrand hektisch. Deutschlands Torhüter Silvio Heinevetter war der Erste, der bei den Schiedsrichtern protestierte, weil er meinte, einen Regelverstoß gesehen zu haben. Und tatsächlich: Die beiden litauischen Referees Mindaugas Gatelis und Vaidas Mazeika schauten sich die letzten Sekunden der Partie am Bildschirm noch einmal an.

Reichmann nervenstark

Minuten später fällten sie ihr Urteil: Beim Wiederanwurf durch Paul Drux exakt zwei Sekunden vor Ende hielten die Slowenen am Mittelkreis zu wenig Abstand. Die Entscheidung lautete Rote Karte gegen Blaz Blagotinsek und Siebenmeter für Deutschland. Tobias Reichmann behielt die Nerven und verwandelte sicher zum Remis. Jetzt waren es die Deutschen, die tanzten, denn der Einzug in die Hauptrunde bei dieser Europameisterschaft stand fest.

Video starten, abbrechen mit Escape Deutschland gegen Slowenien - die dramatische Schlussphase | Sportschau | 15.01.2018 | 09:21 Min. | Verfügbar bis 15.01.2019 | Das Erste

" Ich habe mich sicher gefühlt. Zum Glück hat es geklappt. Ich hatte erst eine andere Ecke im Kopf, habe mich dann aber umentschieden ", berichtete der gefeierte Reichmann direkt nach der Partie. " Den größten Respekt für Tobi Reichmann, dass er ihn so eiskalt verwandelt. Der Junge hat jetzt einen gut bei uns ", sagte Teamkollege Kai Häfner. " Auf jeden Fall überwiegt jetzt gerade die Freude. Das Spiel war eigentlich schon verloren ", fügte Häfner hinzu.

Schon zuvor nahm die Schlussphase einen dramatischen Verlauf. Nachdem Drux zwölf Sekunden vor dem Schlussgong der 24:24-Ausgleich gelungen war, traf der Slowene Blaz Janc fünf Sekunden später zum 25:24. Es sollte aber nicht reichen für den WM-Dritten. " So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Entscheidung war aber richtig ", sagte Rückraumspieler Julius Kühn völlig perplex.

Slowenen legen Protest ein

" Wir sind mit zwei blauen Augen davongekommen ", meinte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. Bundestrainer Christian Prokop pustete ebenfalls tief durch. " Ich bin froh, dass es den Videobeweis gibt und glücklich, dass Tobias Reichmann die Nerven behalten hat ", sagte der Coach.

Der Ausgang der Partie könnte allerdings noch ein Nachspiel haben, denn der slowenische Verband legte gegen die Wertung Protest ein. Der DHB teilte am Abend dazu mit: " Die Schiedsrichter haben die Möglichkeit des Videobeweises genutzt und die letzten Sekunden intensiv begutachtet. Ihre finale Entscheidung ist regelkonform. Die sportliche Enttäuschung unseres Gegners ob des dramatischen Spielendes verstehen wir, aber einem Protest der slowenischen Delegation sehen wir gelassen entgegen ."

Video starten, abbrechen mit Escape Deutschland gegen Slowenien - die Analyse | Sportschau | 15.01.2018 | 13:37 Min. | Verfügbar bis 15.01.2019 | Das Erste

Lange Zeit sah es nicht danach aus, als würden die Deutschen noch diesen einen Punkt holen. Die aggressiven und körperlich starken Slowenen machten es den Deutschen mehr als schwer und überrumpelten sie förmlich in der ersten Halbzeit. Der gegen Montenegro überragende Torhüter Andreas Wolff bekam kaum einen Ball zu fassen und wurde früh durch Heinevetter ersetzt. Der deutsche Mittelblock in der Abwehr, den Prokop in den ersten 30 Minuten mehrfach umbaute, offenbarte zudem große Schwächen. Und in der Offensive? Zehn Tore waren eine ganz miese Ausbeute im ersten Durchgang.

Signal zur Aufholjagd