Es war die spektakulärste Szene im ersten EM -Spiel der DHB-Auswahl gegen Montenegro: Langer Wurf auf das leere deutsche Tor, Patrick Groetzki eilt von der Mittellinie zurück, springt ab, fliegt durch den Torraum und lenkt den Ball mit den Fingerkuppen im letzten Moment am Tor vorbei. Diesen Job hat eigentlich Torwart Andreas Wolff, aber der kam einen Tick zu spät. Denn Prokop hatte Wolff für einen Feldspieler ausgewechselt – eine Taktik, die dem Angriff Vorteile bringen soll, aber auch riskant sein kann.

Auch im zweiten Spiel gegen Slowenien (25:25) nahm Prokop immer wieder seinen Torwart raus, um einen zusätzlichen Feldspieler im Angriff zu haben. Meistens wird das gemacht, wenn die eigene Mannschaft eine Zeitstrafe bekommen hat und in Unterzahl spielt. In der Offensive kann dann trotzdem, wie sonst auch, mit sechs Feldspielern angegriffen werden.

Es bleibt also nur der Abwehr-Nachteil, dass der Torwart eventuell nicht wieder rechtzeitig im Kasten steht. So wie in der 39. Minute, als Uwe Gensheimer aus 30 Metern ins leere Tor der Slowenen einnetzen konnte und die Deutschen wieder auf zwei Treffer rankamen. In diesem Fall ist das Risiko des Spiels ohne Torwart gering, weil ein Team in Unterzahl ohnehin Gefahr läuft, einen Gegentreffer zu bekommen. Deswegen ist diese Taktik auch bei vielen anderen Mannschaften beliebt.

Schwer zu verteidigen

Seltener ist es, den Torwart auch dann gegen einen Feldspieler zu tauschen, wenn nicht in Unterzahl gespielt wird. Dann greifen sieben Feldspieler gegen sechs Verteidiger an. Prokop geht auch gerne noch einen Schritt weiter: selbst wenn die Gegner einen Spieler weniger auf dem Platz haben, bringt er den siebten Feldspieler gegen fünf Verteidiger. Dann entstehen Freiräume, wie in der 34. Minute gegen die Slowenen: Weber spielt einen langen Pass nach rechts außen auf Groetzki. Der hat sehr viel Platz und verwandelt. Das ist nur schwer zu verteidigen.

Ob diese Taktik riskant ist, kommt darauf an, wie gut ein Team darauf eingestellt ist, von Angriff auf Abwehr zu schalten und währenddessen den Torwart einzuwechseln. In der Bundesliga sind die Rhein-Neckar-Löwen Meister dieser Variante. Trainer Nikolaj Jacobsen lässt im Vergleich zu anderen Teams sehr viele Angriffe mit sieben Feldspielern spielen. Zwar gibt es deswegen auch hin und wieder Gegentreffer ins leere Tor, den "Löwen" gelingt das schnelle Umschalten aber in den meisten Fällen gut. Nicht zuletzt wegen dieser Taktik sind sie momentan Tabellenführer.

Umstrittene Regel

Dass der siebte Feldspieler immer häufiger bei nationalen und internationalen Spielen zu sehen ist, liegt an einer Regeländerung aus dem Sommer 2016. Seitdem können Feldspieler eingewechselt werden, auch ohne sich vorher ein Leibchen überzuziehen. Dadurch sind schnellere Wechsel möglich.

Die neue Regel stieß damals auf heftige Kritik, zum Beispiel beim ehemaligen Trainer von Frisch Auf Göppingen, Magnus Andersson: " Die Regel gefällt mir gar nicht. Das ist nicht mehr der Handball, den wir kennen und mögen. " Auch Wetzlar-Coach Kai Wandschneider kritisierte: " Von der Regel halte ich nicht viel. Sie führt dazu, dass Spieler verlernen, Entscheidungen zu treffen. "

Bundestrainer Prokop ist da offensichtlich anderer Meinung. Die EM-Vorbereitung und die ersten Spiele der Vorrunde haben gezeigt, dass der siebte Feldspieler eine clevere Variante ist, die das deutsche Team gut beherrscht.

