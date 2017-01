Katar beendet Deutschlands Titelhoffnungen

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft scheitert bei der WM in Frankreich unter Trainer Dagur Sigurdsson überraschend im Achtelfinale an Katar. Am Ende fehlt dem DHB-Team die letzte Durchschlagskraft und ein Quäntchen Glück.