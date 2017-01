Video starten, abbrechen mit Escape

Bob Hanning: "Wir können jede Mannschaft schlagen"

Sportschau | 12.01.2017

Am Freitag beginnt für die deutsche Handball-Nationalmannschaft die WM in Frankreich. DHB-Vizepräsident Bob Hanning gibt vor dem Auftaktspiel in Rouen gegen Ungarn das Viertelfinale als Minimalziel aus. | video