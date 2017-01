Handball - Norwegen ganz souverän gegen Ungarn

Der 31:28 (17:10)-Erfolg der Norweger sieht dabei auf dem Papier knapper aus, als er war. Nie lag die norwegische Mannschaft um Top-Talent Sander Sagosen in Rückstand. Der Einzug ins WM-Halbfinale gegen Spanien oder Kroatien ist nun schon der größte Erfolg in der Geschichte für ein Männer-Nationalteam aus Norwegen.

Ungarns Achtelfinal-Überraschung setzt sich nicht fort

Der deutsche Gruppengegner Ungarn verpasste somit nach einer enttäuschenden Vorstellung die erste Halbfinalteilnahme bei einer WM seit 20 Jahren. Im Achtelfinale hatte der Vize-Weltmeister von 1986 vollkommen überraschend Olympiasieger Dänemark aus dem Turnier geworfen.

Die Norweger, die in Espen Lie Hansen (sechs Tore) ihren besten Werfer hatten, erwischten einen Traumstart und führten nach 16 Minuten mit 11:4. In der von den deutschen Schiedsrichtern Lars Geipel/Marcus Helbig geleiteten Begegnung ließ sich der EM-Vierte den deutlichen Vorsprung auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr nehmen - zwischenzeitlich sah es sogar nach einem Debakel für Ungarn aus. Bester Torschütze bei den Skandinaviern war Espen Lie Hansen mit sechs Treffern. Bei den Ungarn traf Gabor Csaszar mit elf Toren am häufigsten.

sid/red/dpa | Stand: 24.01.2017, 18:33