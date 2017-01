Polen droht bereits das Aus. Das Team des ehemaligen Weltklasse-Spielers Talant Dujshebaew unterlag am Samstag (14.01.2017) Brasilien mit 24:28 (11:16). Bester Werfer der Partie war der Brasilianer Jose Guilherme de Toledo mit acht Treffern. Die Polen hatten bereits ihr Auftaktmatch gegen Norwegen verloren und rutschten auf den vorletzten Platz der Gruppe A ab.

In den letzten drei Begegnungen der Gruppe A treffen die Polen auf Russland, Japan und Top-Favorit Frankreich.

Spanien weiter souverän

Norwegen setzte sich anschließend gegen Russland 28:24 (15:11) durch. Ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte in Metz der zweimalige Titelträger Spanien. Die Iberer bezwangen Tunesien 26:21 (12:10) und liegen in der Gruppe B hinter den punktgleichen Slowenen, die Island beim 26:25 (11:8) die zweite Niederlage zufügten, auf Platz zwei.

Kroatien überzeugt

Kroatien hat auch sein zweites Spiel gewonnen und behält damit die Führung in der deutschen Gruppe C. Der ehemalige Titelträger setzte sich in Rouen gegen Ungarn 31:28 (11:11) durch. Bester Werfer für Kroatien war Manuel Strlek mit sechs Treffern. Zum Auftakt hatten sich die Kroaten gegen Saudi Arabien zum 28:23 gemüht.

Am Freitag könnte es zwischen Kroatien und Deutschland zum Duell um den Gruppensieg kommen. Kroatien muss zuvor noch gegen Weißrussland und Chile antreten. Die DHB -Auswahl bekommt es nach dem Sieg gegen Ungarn (27:23) am Sonntag mit Chile, am Dienstag mit Saudi Arabien und am Mittwoch mit Weißrussland zu tun.

Dänemark erfolgreich gegen Ägypten

Auch Dänemark spielt weiter ein souveränes Turnier. Der mit etlichen Bundesliga-Profis bestückte Topfavorit setzte sich gegen Ägypten in Paris mit 35:28 (21:15) durch. Bester Torschütze war der Flensburger Lasse Svan mit sechs Treffern. Sein SG -Teamkollege Henrik Toft Hansen sowie der Hannoveraner Casper Ulrich Mortensen erzielten jeweils fünf Tore.

