Für die Runde der letzten 16 qualifizierten sich am Dienstag in der Gruppe A Norwegen, Brasilien und Russland. Norwegen belegt nach einem 39:26 (18:13) gegen Brasilien Rang zwei hinter Gastgeber Frankreich, der am Vortag das Achtelfinal-Ticket gelöst hatte, vor Ex-Weltmeister Russland und Brasilien. Im Duell zweier bereits ausgeschiedener Teams zitterte sich Polen gegen die zukünftig von Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainierten Japaner zu einem 26:25 (9:11) und verbuchte den ersten Turniersieg.

In Deutschlands Gruppe C sind auch die spielfreien Kroaten sicher weiter. In der Staffel B kam Tunesien gegen die bereits für die nächste Runde qualifizierten Slowenen zu einem 28:28 (13:15) und darf noch auf das Weiterkommen hoffen.

sid/dpa | Stand: 16.01.2017, 22:25