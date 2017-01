Trotz seiner nur 330.000 Einwohner hat Island eine erstaunlich große und erfolgreiche Musikszene. Die Alternativeband Sugarcubes mit ihrer als Solokünstlerin noch erfolgreicheren Sängerin Björk, die Songwriterin Emiliana Torrini, die Post-Rocker Sigur Rós.

Mono Town aus Reykjavik sind dagegen noch nicht über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Immerhin hatte die Folkband aber schon einen Nummer-Eins-Hit in Island. Sänger, Songwriter und Gitarrist ist ein gewisser Bjarki Sigurdsson. Das Gitarrespielen lernte Bjarki von seinem älteren Bruder Dagur.

Gitarre, Harley Davidson, Schach

Es scheint tatsächlich kaum etwas zu geben, was Dagur Sigurdsson nicht kann. Er spielt Gitarre, fährt Harley Davidson, spielt passabel Schach, angelt und reitet. Er besitzt eine Pizzeria und ein Hostel auf Island, er hält Rechte an einer Autoteilefirma. Und bevor er sich für den Handball entschied, war er U17-Fußballnationalspieler.

Vor allem aber hat Sigurdsson den deutschen Handball nach einem mehrere Jahre währenden Dornröschenschlaf wachgeküsst und nach vorne gebracht. Seit er im August 2014 die Nationalmannschaft übernahm, ging es steil bergauf zurück in die Weltspitze. Höhepunkt war der überraschende Europameistertitel im vergangenen Jahr, als Spanien im Finale deklassiert wurde. Im Sommer folgte die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen. Schon vor den Spielen in Rio wurde Sigurdsson zum Handball-Welttrainer des Jahres gewählt.

Nach der WM in Frankreich ist beim DHB Schluss für den Welttrainer - Sigurdsson wird japanischer Nationaltrainer und soll die dortigen Handballer bereit machen für Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Ein für Außenstehende ungewöhnlicher Schritt. Aber im Hinblick auf Sigurdssons bisherige Karriere folgerichtig.

Von Wuppertal nach Hiroshima

Der 43-Jährige kommt aus einer Sportfamilie: Sein Vater ist Fußballer, seine Mutter Handballerin. Lange übt er beide Sportarten aus, dann zieht er sich eines Sommers eine Bandscheibenverletzung zu, kann keinen Fußball spielen - und bleibt bei seiner Wintersportart Handball hängen. Er wird einer der erfolgreichsten Handballer des Landes: Als er 2004 seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet, hat er 215 Mal das isländische Trikot getragen und 397 Tore erzielt.

Dagur Sigurdsson beim Sprungwurf als Spieler beim LTV Wuppertal

Seine Vereinskarriere verläuft weniger geradlinig. " Die Sachen kommen, wie sie kommen ", sagt er einmal der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die ersten Jahre spielt er bei seinem Heimatverein Valur Reykjavik, wird dort zum Profi. Dann wechselt er nach Wuppertal, zum damaligen Zweitligisten LTV . Im Jahr 2000 geht er dann für drei Jahre zu Wakunga Hiroshima in die japanische Handball-Liga, seine Familie kommt mit. " Wir waren jung und neugierig und hatten Lust, die Welt zu entdecken ", schreibt er in seiner Biografie "Feuer und Eis". Später ist er Trainer im österreichischen Bregenz, bei den Füchsen Berlin und den Nationalmannschaften seines Heimatlandes und Österreichs.

Taktiker und Perfektionist

Erfolgreich ist er überall, ob als Spieler oder Trainer: In Wuppertal hat er maßgeblichen Anteil am Bundesliga-Aufstieg des Klubs, später verhindert er in seiner letzten Saison den Abstieg. Mit Bregenz wird er vier Mal österreichischer Meister, mit der österreichischen Nationalmannschaft übersteht er bei der Heim- EM 2010 überraschend die Vorrunde. In Berlin macht er aus einer mittelmäßigen Mannschaft einen internationalen Top-Klub.

Sigurdsson ist ein Motivator, mehr noch aber ein exzellenter Taktiker. Schon während seiner Karriere zeichnet sich das ab, schon da war ihm das bloße Spielen zu wenig. In Hiroshima und in Bregenz ist er Spielertrainer, obwohl er zu Beginn seiner Zeit in Japan gerade mal 27 Jahre jung ist.

Heute verbringt Sigurdsson bei Turnieren viel Zeit auf seinem Zimmer. Zwischen den Trainingseinheiten schaut er sich dort Spiele der kommenden Gegner an, analysiert ihre Stärken und Schwächen und entwickelt daraus seine eigene Strategie. Seine schon berühmt gewordene blaue Taktiktafel nimmt er mitunter auch mit ins Bett, um die halbe Nacht Magneten zu verschieben, wie er in seiner Biografie schreibt.

Gemeinschaftsduschen und Beyonce-Performance

Er ist ein wissbegieriger Perfektionist, ständig auf der Suche nach neuem Input für seine Arbeit. Auch von seinen Spielern fordert er Offenheit für unkonventionelle Methoden. " Ich möchte die Jungs ab und an schockieren, ich möchte, dass die Jungs etwas anderes erleben ", sagt er. Das erste Trainingslager mit der Nationalmannschaft unter seiner Leitung fand in seinem Hostel in Island statt. Mit Viererzimmern und Gemeinschaftsduschen. Ein anderes Mal mussten die Handballer einen Beyonce-Hit performen. Ein Mal ging es gemeinsam in ein Box-Gym.

Seine Vorstellungen kann er klar und ruhig vermitteln, vor allem nach außen. Intern kann er auch mal energischer werden. " Wenn er mal auf den Tisch haut, kann auch der Tisch kaputt gehen ", sagt Tobias Reichmann.

"Ich muss nicht mein ganzes Leben Trainer sein"

Sein Ziel mit der DHB -Mannschaft in Frankreich? " Es soll eine bessere Platzierung als bei der letzten WM werden ", sagt er. In Katar 2015 stand am Ende der siebte Platz. Wenn es nicht klappt, wird ihm das auch nicht viele schlaflose Nächte bereiten. " Es ist mir egal, wenn ich einmal nicht der große Held bin. Denn ich weiß, ich muss nicht mein ganzes Leben ein Trainer sein ", sagt er.

Dagur Sigurdsson gestikulierend am Spielfeldrand

So ganz ohne Wehmut geht sein Abschied vom DHB trotzdem nicht vonstatten. " Es wird schmerzhaft, diese Mannschaft zu verlassen ", sagt er. " Der Abschied wird schwer, auch weil diese Mannschaft eine große Zukunft hat. Sie wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch Titel gewinnen und dann ist es natürlich etwas bitter, dass man dann nicht dabei ist. "

Lebensmittelpunkt in Island

Auch das neue Leben als japanischer Nationaltrainer wird für Sigurdsson funktionieren. " Wir haben uns eigentlich überall wohlgefühlt ", sagt er über sich und seine Familie. Dieses Mal ist es indes ein wenig anders: Gemeinsam mit Frau Ingibjörg und den drei Kindern zieht er zurück nach Island, zu Terminen mit der Nationalmannschaft wird er regelmäßig nach Japan fliegen.

150 Tage wird er im Jahr mit der Mannschaft in Japan verbringen, schätzt er. Langweilig wird ihm dabei nicht werden. Man kann schließlich auch am anderen Ende der Erde Harley Davidson fahren und Schach oder Gitarre spielen. Und vielleicht noch ein paar neue ganz Dinge lernen.

Stand: 12.01.2017, 08:00