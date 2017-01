Eigentlich hat Holger Glandorf seine Karriere in der deutschen Handball-Nationalmannschaft längst beendet. Im September 2014 war er nach 167 Länderspielen mit 576 Toren zurück getreten. Es sei an der Zeit, sagte er damals. Jetzt, mehr als zwei Jahre später, ist Holger Glandorf plötzlich wieder mit dabei. Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat den 33-Jährigen für die WM in Frankreich nachnominiert. Er kann schon im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg gegen Kroatien mit dabei sein.

Unter Sigurdsson hat Glandorf bisher nur ein Länderspiel bestritten. Das war das Testspiel gegen Österreich kurz vor der WM. Der Isländer weiß dennoch, was er an Glandorf hat. "Wir wissen, was wir bei ihm an Qualität bekommen" , sagt der Coach. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Steffen Weinhold und Fabian Wiede ist das deutsche Team im rechten Rückraum geschwächt. Während alle anderen Positionen im Team doppelt besetzt sind, hat Sigurdsson dort nur Kai Häfner zur Verfügung.

"Riesige Qualitäten"