Kroatien/Polen/Tunesien: Die Kroaten stehen und fallen mit dem ehemaligen Welthandballer Domagoj Duvnjak (im Bild). Spielt der Kieler ein überragendes Turnier, kann seine Mannschaft als Gruppenzweiter in der relativ einfachen Gruppe C in der K.o.-Runde weit kommen. Auch die Tunesier sind stark abhängig von ihrem Superstar Wael Jallouz (Barcelona), mit ihrer harten und unangenehmen Spielweise sind sie Kandidaten fürs Viertelfinale. Viel weiter dürfte es auch für die Polen nicht gehen: Rückraumlegende Karol Bielecki und Rekordnationalspieler Slawomir Szmal sind zurückgetreten, Michal Jurecki kann nicht spielen. Trainerfuchs Talant Dujshebaev wird die Polen mittelfristig wieder zu einer Top-Nation machen, aktuell reicht es aber nicht für den großen Wurf.