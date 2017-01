Die große Zeit der Ungarn ist vorbei. 1986 wurde das Team in der Schweiz Vize-Weltmeister, 1997 in Japan reichte es zu Platz vier. Dann verschwanden die Magyaren mehr oder weniger von der Weltspitze - bei der WM 2015 scheiterte man in der Qualifikation an Serbien, bei der EM 2016 war in der Hauptrunde schnell Schluss. Ungarns Trainer und Nachfolger von Talant Dujshebaev wurde dann der Spanier Javier Sabate. Im Hauptberuf betreut er seit 2015 auch den Serien-Meister KC Veszprem, und der stellt den Stamm der Nationalmannschaft. Die jüngsten Erfolge Veszprems wie der Einzug ins Finale der Königsklasse 2015 zeigen, dass die Ungarn dem deutschen Team durchaus gefährlich werden könnten, doch für einen Sieg braucht es schon einen echten Sahnetag.