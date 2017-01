Eine weitere Demütigung blieb den deutschen Handballern erspart. Der Weltverband lässt bei der WM die in der Vorrunde gescheiterten Teams in einer Platzierungsrunde um den so genannten "President's Cup" weiterspielen, in dem unter anderem die Plätze 21 bis 24 ermittelt werden. Dem deutschen Team wird diese zweifelhafte Ehre nach dem Achtelfinal-Aus gegen Katar am Sonntag (22.01.2017) aber nicht zuteil, die Spieler des Deutschen Handball-Bundes (DHB) haben bereits die Koffer gepackt und sich direkt von Paris aus auf den Weg gemacht, zurück zu ihren Klubs.

Diskussion um Schiedsrichter, aber auch Selbstkritik

Was bleibt, ist die Suche nach den Gründen für das unerwartet frühe Scheitern, das in Handball-Deutschland, bei Fans, Verantwortlichen und Medienvertretern, flächendeckend als Schock aufgenommen wurde. Gegen eine Mannschaft wie Katar, die schon vor dem Spiel als überalterte Söldner-Auswahl abgeschrieben war. Viele im DHB-Tross haderten im Anschluss über die fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen in der Schlussphase, die unter anderem den Platzverweis von Patrick Wiencek zur Folge hatten. Der Verlust des Kreisläufers und wichtigsten Spielers im Zentrum schwächte das deutsche Team entscheidend.

Doch es gab auch selbstkritische Töne, allen voran vom Bundestrainer Dagur Sigurdsson. "Wir waren zu statisch. Wir waren einfach zu wenige heute, die gut drauf waren." Sigurdsson räumte aber auch eigene Fehler ein, und wird dabei wohl auch an den Moment kurz vor Schluss gedacht haben, als er auf eine mögliche Auszeit verzichtete - und damit auch auf die Chance, nochmals mit einem Wechsel einzugreifen.

Angesichts der mageren Ausbeute von 20 Treffern gab es im Anschluss auch keinen, der die Schuld allein den Referees anlasten wollte. "Wir haben das Spiel ganz klar im Angriff verloren, das war die schwächste Turnierleistung, gegen den wohl schwächsten Achtelfinalisten. Das hätte ich niemals für möglich gehalten", sagte ein fassungsloser Stefan Kretzschmer beim NDR über die deutsche Mannschaft, die sich in der entscheidenden Phase zu viele, teils unerklärliche Ballverluste leistete. Dazu schlechte Wurfentscheidungen - den Rest erledigte der starke katarische Keeper Danijel Saric.

Ausgerechnet als es darauf ankam, im ersten K.o.-Spiel des Turniers, erlitt das bis dato souverän auftretende Team einen plötzlichen Leistungsabfall - dies wirft natürlich auch Fragen nach der Stabilität auf. Die unerwartete Pleite war der erste echte Rückschlag in der nun abrupt beendeten Ära Sigurdsson, nachdem die deutsche Mannschaft zuvor von Erfolg zu Erfolg geeilt war. Die Bronzemedaille bei Olympia, nach dem Überraschungs-Triumph bei der EM, galt als Bestätigung dafür, dass das DHB-Team tatsächlich wieder zu den ganz Großen gehört. Zur WM reisten sie nun erstmals wieder als echter Titelkandidat, und diese Rolle füllten sie zunächst auch eindrucksvoll aus.

DHB-Team scheitert an mentaler Bewährungsprobe

Womöglich eine Spur zu eindrucksvoll - denn nach dem dominant herausgespielten Gruppensieg, vor allem nach dem überlegenen Sieg gegen Kroatien, wirkte es so, als könnte das DHB-Team vor Stärke und Selbstvertrauen kaum laufen. "Alle dachten, das Team wird hier Großes leisten" , brachte Ex-Nationalspieler Kretzschmar die Stimmungslage um die deutsche Mannschaft auf den Punkt. "Die einzige Frage war ja nur, wie hoch wir Katar schlagen - danach geht es im Viertelfinale gegen Slowenien."

So geriet die Partie zur mentalen Bewährungsprobe für das favorisierte DHB-Team. Sigurdssons Männer dominierten die Partie bis in die Schlussphase hinein und wähnten sich in Sicherheit. Doch als der Gegner ins Spiel zurückkam, fand der Europameister keine passende Antwort gegen die abgezockten Routiniers im Katar-Trikot und deren robuste Abwehr. "Ich glaube schon, dass der Kopf gerade gegen Ende der Partie schon ein bisschen weiter war", sagte Sigurdsson. "Aber wir haben auch zu wenige handballerische Lösungen gehabt. Wir haben dann den Mut verloren."

Hanning: WM-Schock als Chance

Die Mannschaft muss nun damit leben, leichtfertig eine große Chance verspielt zu haben - zumal mit Olympiasieger Dänemark ein weiterer WM-Favorit im Achtelfinale scheiterte. Gründe zur Selbstzerfleischung gibt es dennoch nicht, auch wenn der DHB mit dem scheidenden Bundestrainer Sigurdsson unbestritten den Baumeister der deutschen Handball-Renaissance verliert. Die Leistung des Isländers und seines Trainerstabs, der das international Richtung Zweitklassigkeit abgedriftete DHB-Team wieder zurück in die Weltspitze gebracht hat, bleibt auch trotz des ungeplant frühen Ausscheidens bestehen. Sigurdsson hinterlässt einen großen Stamm aus guten, international wettbewerbsfähigen Spielern, dies bildet die Basis für die weitere Entwicklung des DHB-Teams.

Der WM-Schock von Paris bietet der Mannschaft womöglich auch eine Chance, weiter zusammenzuwachsen, meinte Verbands-Vizepräsident Bob Hanning: "Vielleicht hat die Mannschaft genau so ein Turnier gebraucht", sagte Hanning und kündigte trotz des Rückschlags an, "keinen Millimenter" von den schon vor der WM formulierten Zielen abzuweichen: "WM-Medaille im eigenen Land und Olympiagold in Tokio." Auch Uwe Schwenker, Präsident der Handball-Bundesliga-Vereinigung HBL, meinte: "Das ist eine Niederlage, aber kein Rückschritt." Die deutsche Mannschaft habe Hervorragendes geleistet, sagte Schwenker. "Das bleibt durch das eine verlorene Spiel unangetastet."

DHB muss Nachfolger für Sigurdsson präsentieren

Der Verband wird nun rasch die Frage nach dem Nachfolger für Sigurdsson, den es nach Japan zieht, klären müssen. Die Neubesetzung des Postens geriet zuletzt zur Hängepartie: Christian Prokop, Trainer in Leipzig, stand eigentlich schon als neuer Bundestrainer fest, doch die Verhandlungen mit den Leipzigern, die ihren Coach nicht bedingungslos freigeben wollen, stocken. Deshalb gilt nun auch Markus Baur als ernsthafter Kandidat. Internationale Erfahrung auf der Trainerbank hat jedoch keiner der beiden vorzuweisen. Egal, wer es am Ende wird - der neue Bundestrainer tritt in jedem Fal ein schwieriges Erbe an.



