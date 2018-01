So lief die Hinrunde

In Dortmund ging Gladbach mit 1:6 unter. Hier fällt gerade das zweite Gegentor.

Januar 2017: Borussia Mönchengladbach steht mit 16 Punkten auf Platz 14 der Fußball-Bundesliga, die Abstiegsränge sind nicht weit entfernt. Dieter Hecking übernimmt das Traineramt von Andre Schubert. Ein Jahr später: Nach dem locker bewerksteligten Klassenerhalt liegen ddie Borussen zur Hälfte der neuen Saison mit 28 Punkten auf Rang sechs, nur zwei Zähler hinter dem Zweiten Schalke 04. Eigentlich müsste man rundum zufrieden sein in Mönchengladbach, doch dafür fehlt es der Mannschaft noch an Konstanz.

Gegen Bayern gelang dem VfL ein Sieg. Hier markiert Thorgan Hazard das 1:0.

So musste die Fohlenelf in der Hinrunde beim 1:6 in Dortmund und 1:5 daheim gegen Leverkusen zwei böse Schlappen hinnehmen. Allerdings zeigte die Mannschaft auf herbe Pleiten meist eine gute Reaktion. So gab es wie beim 4:2-Auswärtserfolg in Berlin sowie beim 2:1 gegen die Bayern auch außergewöhnliche Siege zu bejubeln. Ärgerlich war das Pokal-Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen im letzten Spiel des vergangenen Jahres, in dem die Borussen über weite Strecken tonangebend waren, aber letztlich glücklos verloren.

Wer kommt, wer geht

Leihspieler Reece Oxford ist vorerst nicht mehr dabei. Premier-League-Klub West Ham United zog in der Winterpause eine entsprechende Klausel, um die ursprünglich auf ein Jahr angelegte Leihe vorzeitig zu beenden. Die Gladbacher liebäugeln dennoch mit einer Verpflichtung des jungen Defensivspielers, der nur zu drei Bundesligaeinsätzen für die Borussen kam. Die Verhandlungen laufen.

Jonas Hoffmann (l.) und Christoph Kramer kehren genesen in den Kader zurück.

Neuverpflichtungen sind nicht vorgesehen. Dennoch kann Trainer Hecking in der Rückrunde wohl mit einem größeren Kader planen, denn einige Verletzte werden zurückkehren. So standen zum Trainingsauftakt Anfang Januar bereits die wiedergenesenen Christoph Kramer und Jonas Hoffmann wieder auf dem Trainingsplatz. Der Trainer freut sich über die zusätzlichen Alternativen, weiß aber: " Ibrahima Traoré, László Bénes und Tobias Strobl werden natürlich noch nicht unmittelbar wieder zur Verfügung stehen. Wir werden also nicht direkt wieder aus dem Vollen schöpfen können. " Auch Torjäger Raffael befindet sich noch in der Aufbauphase.

Der Trainer

Denis Zakaria (21) kam auf 16 Spiele in der Hinrunde.

Fast genau auf den Tag ein Jahr ist Dieter Hecking nun am Ruder in Gladbach. Satte 57 Punkte holte die Mannschaft unter seiner Regie. Nicht nur aus Verletzungsgründen der Stammspieler integrierte er junge Spieler wie Denis Zakaria (21 Jahre/16 Hinrundenspiele), Nico Elvedi (21/16) und Michael Cuisance (18/10) in die Profimannschaft. Das gelang so gut, dass sich die lange Verletztenliste, die den VfL das ganze Jahr über beschäftigte, nur selten negativ bemerkbar machte.