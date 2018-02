Nach acht Bundesligaspielen ohne Niederlage ist BVB-Trainer Peter Stöger guter Dinge, dass seinem Team auch auf internationaler Bühne der Turnaround und der Sprung in das Achtelfinale gelingen. „ Die Ausgangssituation ist nicht so schlecht “, befand der Trainer am Mittwoch (21.02.2018) mit Bezug auf das knappe 3:2 im Hinspiel eine Woche zuvor. „ Wir haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir schwer zu schlagen sind. Ich bin recht entspannt. “

Spekulationen um Tauschgeschäft

Die Daily Mail gehört in der britischen Zeitungslandschaft nicht unbedingt zu den seriösten Adressen. Am Dienstag machte die Onlineausgabe der Zeitung unter anderem mit dem "Plastikgesicht" von Schauspielstar Daniel Craig auf und ließ wilden Spekulationen über Schönheits- OP beim James-Bond-Darsteller freien Lauf.

Eine Meldung aus dem Sportteil dürfte allerdings für die Fans von Borussia Dortmund von Interesse gewesen sein: So wollen die "Mail"-Reporter von einem bevorstehenden Deal zwischen dem BVB und dem FC Chelsea erfahren haben. Chelsea soll demnach bereit sein, den derzeit nur verliehenen Stürmer Michy Batshuayi im Sommer fest nach Dortmund zu verkaufen, wenn im Gegenzug Christian Pulisic an die Stamford Bridge kommt.

Batshuayis Doppelpack hält BVB im Rennen