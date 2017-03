Borussia - formstark in die Schlüsselwochen

Keine Pausen für Borussia Mönchengladbach: Nach dem Europa-League-Spiel in Florenz (4:2) letzten Donnerstag und dem Bundesliga-Auswärtsspiel in Ingolstadt (2:0) am Sonntag folgt am Mittwoch (01.03.17) das schwere DFB -Viertelfinal-Pokalspiel beim Hamburger SV. Mit einem Sieg wäre die Borussia bereits im Halbfinale - der große Auftritt im Berliner Finale wäre gewissermaßen schon greifbar nahe.

Aufregung um Stindls Handtreffer

Die Aufregung war groß, als Lars Stindl am vergangenen Wochenende in Ingolstadt das 1:0 für die Gladbacher Borussia erzielt hatte. Nach einem Eckball traf er den abgefälschten Ball zunächst per Kopf, dann mit der Hand, irgendwie rutschte das Spielgerät dann über die Linie des Ingolstädter Tores. "Handspiel, kein Tor" - meinten die Ingolstädter, "Unabsichtlich, daher vertretbar" , meinten Borussia und auch Schiri Christian Dingert. Es war letztlich die Vorentscheidung in einer ansonsten ausgeglichenen Partie, die Borussia gewann letztlich mit 2:0 und setzte ihren Positivtrend unter dem neuen Coach Dieter Hecking fort.

Ganz egal, ob Stindls Treffer am Ende regelwidrig oder korrekt gefallen ist, auffällig bleibt eines: Borussia Mönchengladbach ist seit der Ankunft von Hecking und dessen Team vor allem bei Standardsituationen auffällig gefährlicher geworden. War das Team unter Hecking-Vorgänger André Schubert bei eigenen Ecken und Freistößen noch das ungefährlichste Team in der Bundesliga, hat sich dies nun grundlegend geändert.

Neue Stärke Standard-Situationen

Seit Heckings Co-Trainer Dirk Bremser einen Teil der Trainingszeit nutzt, um explizit an den Standards zu arbeiten, hagelt es dort Erfolge: Zuletzt erzielte die Borussia beim 4:2 in Florenz alle Treffer nach Standards, jetzt in Ingolstadt traf Stindl auch nach einem Eckball. Was dem ganzen Team enorm gut tut und für großes Selbstvetrauen sorgt. Denn Standards können in ausgeglichenen Partien jeweils ganz schnell den entscheidenen Unterschied machen. Sieht auch Mittelfeldmann Christoph Kramer so: "Es ist gut für den Kopf, wenn man weiß, dass nach Standards auch mal was geht" , meinte er im "Kicker".

Gut für die Köpfe der Borussen ist auch die Tatsache, dass die Mannschaft seit Januar eine neue Stabilität in der Defensive gefunden hat. Das Team steht robust im Abwehrsystem, lässt sich nicht mehr so leicht auskontern, wie noch in der Rückrunde. "Wir stehen stabil, das hilft auch mir als Torwart" , sagt Keeper Yann Sommer zu diesem Thema in der "Rheinischen Post". Der Torwart selbst lieferte in Ingolstadt ebenfalls eine ausgezeichnete Partie ab, parierte zweimal glänzend. Beim Stand von 0:0 hielt er Matips Kopfball aus kurzer Distanz, später parierte er beim Stand von 1:0 einen fulminanten Schuss von Cohen.

Sommer arbeitet an seiner Statistik

Nach durchwachsener Hinrunde bessert Sommer im Moment also seine Saisonstatistik gewaltig auf, aktuell pariert er 80 Prozent aller Bälle, die auf den Borussia Kasten fliegen. Möglicherweise bekommt er in Hamburg auch Gelegenheit, seine Elfmeter-Statistik ein wenig aufzumöbeln. Sollte es nach 90 Minuten und Verlängerung noch unentschieden stehen, müsste ein Elfmeterschießen über den Einzug ins Halbfinale entscheiden. Und da hat Sommer Nachholbedarf: Seit der Schweizer in Gladbach ist, konnte er nur einen von 27 Elfmetern abwehren.

Stand: 28.02.2017, 10:36