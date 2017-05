You'll never walk alone - Mehr als eine Stadionhymne

Morgenmagazin | 16.05.2017 | 04:42 Min. | Verfügbar bis 16.05.2018 | Das Erste

Kaum ein anderes Lied sorgt in Fußballstadien für emotionalere Momente. Der Schauspieler Joachim Krol ergründet in einem Dokumentarfilm die Geschichte, wie "You'll never walk alone" durch den FC Liverpool zu mehr als einem Stadionhit wurde.