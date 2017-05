Fünf Finger und eine Bastelschere

30.04.2017 | 28:50 Min. | Verfügbar bis 30.04.2018 | WDR

Wir - ähhh - feiern mit den Bayern die fünfte Meisterschaft in Folge. Naja, zumindest mit Rafinha. Die Hamburger haben ihrem Namen alle Ehre gemacht und waren am Wochenende bei der 0:4-Klatsche gegen Augsburg so gefährlich wie eine Bastelschere, was sie - mal wieder - in akute Abstiegsgefahr bringt. Außerdem verabschieden wir den kleinen Philipp und es gibt eine neue Folge "Willkommen zurück" - diesmal mit Viktoria Köln.