FIFA-Prozess in New York startet

Sportschau | 19.11.2017 | 04:22 Min. | Verfügbar bis 19.11.2018 | Das Erste

Der Prozess gegen drei ehemalige FIFA-Funktionäre aus Südamerika in New York nimmt schon jetzt bizarre Züge an. Bei Themen wie zum Beispiel der WM-Vergabe nach Katar soll es sogar zu Morddrohungen gekommen sein.