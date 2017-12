Bundesligahistorie - Die Bayern demontieren Hannover

Sportschau | 28.11.2017 | 01:19 Min. | Verfügbar bis 01.12.2018 | Das Erste

Am 11. April 1970 gastierte Hannover 96 bei Bayern München und kam mit 2:7 unter die Räder. In der Bundesliga treffen beide Vereine mal wieder aufeinander - dieses Mal mit einem besserem Ende für 96 (ab 18 Uhr in der Sportschau am Samstag)?