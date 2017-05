Die Katalanen teilten am Montagabend (29.05.17) mit, dass der 53-Jährige einen Zweijahresvertrag erhält. Valverde tritt beim Klub des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen die Nachfolge von Luis Enrique an.

Der Abschied von Enrique war nach Platz zwei in der Meisterschaft hinter dem Erzrivalen Real Madrid und dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Juventus Turin bereits beschlossene Sache. Am Montagabend verkündete Präsident Josep Maria Bartomeu Valverde als Nachfolger. "Valverde hat die Fähigkeit, das Urteil, das Wissen und die Erfahrung."

Dank an Enrique

Valverde begann seine Trainerkarriere 2003 in Bilbao und coachte danach Espanyol Barcelona, Olympiakos Piräus, den FC Villarreal und den FC Valencia, bevor er 2013 wieder in bei Athletic Bilbao anheuerte. Mit dem Team holte er 2015 den spanischen Supercup.

"Er ist ein hervorragender Trainer, er kennt die spanische Liga", sagte Bartomeu, der sich bei Luis Enrique für die geleistete Arbeit bedankte. Valverde hatte den Ligarivalen Athletic Bilbao in der zurückliegenden Saison auf den siebten Tabellenplatz geführt.

Stand: 29.05.2017, 19:34