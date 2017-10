Gerade acht Minuten brauchte Philipp Ochs, um am Freitag beim EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan (6:1) seinen ersten Treffer für die deutsche U21-Auswahl zu erzielen. Eine halbe Stunde später legte der Debütant von der TSG Hoffenheim gleich noch seinen zweiten Treffer nach.

"Wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, hätte ich das direkt unterschrieben" , versicherte Ochs nach dem Schlusspfiff mit einem breiten Grinsen dem "kicker", "ich war sehr glücklich, als der Trainer mich angerufen und nominiert hat. Und dann durfte ich im ersten Spiel gleich von Anfang an ran und schieße gleich zwei Tore, das ist unbeschreiblich."

Philipp Ochs auf Wolke sieben - das war und ist nicht immer so. Denn das zweifelsohne riesige Talent aus Hoffenheim hat ein Problem: Es ist zu vielseitig. " Ich glaube, es wäre wichtig, wenn Philipp sich langsam auf eine Position spezialisieren könnte" , empfahl nun noch einmal U21-Trainer Stefan Kuntz.

Ausnahmetalent als Allrounder

Ochs ist ein Ausnahmetalent als Allrounder. Ob Sturmspitze, offensiver Außenspieler oder in der Abwehr auf der rechten oder linken Außenbahn - Ochs hat alles schon gespielt. Momentan bekommt er in seinem Verein in Hoffenheim Einsatzzeiten in der Offensive - weil die Konkurrenten Mark Uth und Serge Gnabry zuletzt immer mal wieder angeschlagen waren.

Dass er überhaupt noch in Hoffenheim spielt, ist dabei keineswegs selbstverständlich. Denn nachdem er bereits vergangene Saison kaum Spielminuten unter Trainer Julian Nagelsmann bekam, war er auch zu Beginn dieser Spielzeit anfangs nicht im Kader. Eine Ausleihe zum 1. FC Nürnberg stand im Raum. Ochs blieb aber, um sich in der Bundesliga durchzubeißen. Das scheint zu gelingen - im Klub und jetzt auch in der U21-Nationalmannschaft.

Neue U21 muss sich noch finden

Die nach dem EM-Triumph neu formierte U21 muss sich dabei durchaus noch finden - auf und neben dem Platz. Mit einem Teamausflug nach Oslo stärkten die Jungprofis ihr Zusammengehörigkeitsgefühl, mit dem überzeugenden Sieg gegen Aserbaidschan machte die junge Mannschaft auf dem Platz den nächsten Schritt. "Wir haben in der Analyse festgestellt, dass wir uns viele qualitativ hochwertige Chancen über ganz unterschiedliche Wege erspielt haben" , urteilte Kuntz. "Damit sind wir hochzufrieden."

Gegen Norwegen, das unter anderem mit dem früheren Real-Profi und als Megatalent gefeierten Martin Ødegaard antritt, erwartet Kuntz aber eine ungleich schwerere Aufgabe als gegen die überforderten Aserbaidschaner. Die Partie auf dem ungewohnten Kunstrasen sei eine "enorme Herausforderung" , mahnte der Europameister-Coach.

Das Ziel der jungen Mannschaft ist dennoch klar. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel will die U21 den nächsten Schritt in Richtung EM 2019, der Qualifikation für Olympia 2020 und der erfolgreichen Titelverteidigung machen.

sid/dpa | Stand: 09.10.2017, 17:10