U21 - über Teamgeist zum EM-Titel

Sportschau | 01.07.2017 | 01:41 Min. | Verfügbar bis 01.07.2018 | Das Erste

Nach einer langen Nacht in Krakau ist die deutsche U21-Nationalmannschaft wieder in Deutschland gelandet. Noch einmal haben alle das gemeinsame Erfolgsrezept betont - die besondere Geschlossenheit in der Mannschaft.