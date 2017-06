Deutsche U21 vor zweitem "Finale" gegen Dänemark

Der Schalker Max Meyer formulierte es gerade heraus: Für die deutsche U21 -Auswahl sei die EM-Vorrunden-Partie am Mittwoch (21.06.2017) gegen Dänemark das zweite "Finale" . Kollege Yannick Gerhardt assistierte: "Der Modus gibt es her, dass man in fünf Spielen das Turnier gewinnen kann." Von diesem Coup, den zuletzt die Goldene Generation um Sami Khedira und Co. 2009 landete, träumen sie alle im deutschen Team.

Blick aufs Torverhältnis

Ein Remis könnte ihm Kampf um den Gruppensieg bereits zu wenig sein. Gegen Dänemark soll deshalb ein Sieg her - möglichst ein hoher. "Eine gute Tordifferenz kann am Ende entscheidend sein. Deswegen ist jedes Tor wichtig" , sagte Meyer vor der Begegnung in Krakau. Und er warnte vorsorglich: "Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben, bei einem Fehler kann alles vorbei sein, das ist jedem bewusst."

Im Idealfall stände das DFB -Team nach der Partie in der Tabelle vor den derzeit punktgleichen Italienern. Gelingt dies, bräuchte die Elf von Trainer Stefan Kuntz drei Tage später "nur" ein Remis gegen die Südeuropäer, um den Gruppensieg und damit das Halbfinal-Ticket zu sichern. Vorteil Deutschland: Da Italien in seinem zweiten Spiel ab 18 Uhr gegen Tschechien vorlegen muss, weiß das Kuntz-Team bei seinem Anstoß bereits, wie hoch es gewinnen muss.

Einsatz von Stark ungewiss

Fraglich ist weiterhin der Einsatz des angeschlagenen Abwehrchefs Niklas Stark. Der 22-Jährige von Hertha BSC absolvierte am Dienstag (20.06.2017) nur Teile des Abschlusstrainings. "Es ist noch nicht ganz klar, ob er spielen kann. Aber wir sind optimistisch" , sagte Kuntz. Sollte Stark wegen seiner Verstauchung im Rippenbereich ausfallen, wird ihn wahrscheinlich Gideon Jung vom HSV ersetzen. Ansonsten baut der Coach auf die gleiche Elf wie gegen Tschechien. Führungsspieler wie Meyer sind für Kuntz ohnehin unverzichtbar: "Diese Spieler haben unter Beweis gestellt, dass sie hier eine Führungsrolle übernehmen und in den wichtigen Momenten versuchen, die Akzente zu setzen."

U21-Coach Stefan Kuntz

Solche Akzente sind gegenüber dem 2:0-Auftakt gegen Tschechien (2:0), bei dem Meyer und Serge Gnabry getroffen hatten, auch nötig. Gerade zu Beginn wirkte das deutsche Team nervös und hatte später Glück, für die vielen verlorenen Zweikämpfe nicht bestraft zu werden. "Man merkt schon, dass die Jungs relativ selbstkritisch sind und auch wissen, was wir nicht gemacht haben von dem, was wir uns vorgenommen haben" , sagte Kuntz.

Dänemark will clever spielen

Der deutsche Trainer erwartet eine spielstarke dänische Mannschaft. "Wir werden uns etwas einfallen lassen", versprach er. Viel vorgenommen haben sich auch die Dänen, denn sie sind mit einer 0:2-Niederlage gegen Italien gestartet und müssen gewinnen, um noch eine Chance auf das Halbfinale zu haben. Die Skandinavier wollen die deutsche Auswahl mit einer geschickten Spielweise in Bedrängnis bringen. "Ich denke, wir haben eine Chance gegen Deutschland, wenn wir clever spielen" , sagte Nationaltrainer Niels Frederiksen. Er kündigte für die Partie Veränderungen in seiner Startelf an: "Ich denke über einige Wechsel nach, aber nicht viele."

Selke: "Das wird eklig"

Dänemarks Trumpf ist die Defensive: In den zehn Qualifikationsspielen kassierte das Team nur drei Gegentore. 28 Punkte waren zudem die zweitbeste Ausbeute nach Deutschland (30). "Ich schätze die Dänen wirklich stark ein, das wird eklig" , sagte der deutsche Stürmer Davie Selke. Kapitän der Skandinavier ist Lasse Vigen Christensen vom FC Fulham, gefährlichster Spieler ist Marcus Ingvartsen. Der Angreifer des FC Nordsjaelland wurde mit 23 Toren in 35 Spielen gerade dänischer Torschützenkönig, in der Qualifikation erzielte der 21-Jährige in sechs Spielen acht Tore. Ingvartsen war zuletzt mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht worden.

Dänemarks Patrick Banggaard

In der Innenverteidigung gesetzt ist Patrick Banggaard von Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98. Gegen Italien spielte er 90 Minuten durch, konnte die 0:2-Niederlage aber nicht verhindern. Bislang gab es übrigens neun Vergleiche der U21-Teams beider Länder. Fünfmal gewann Deutschland, nur einmal die Dänen.

Die voraussichtliche deutsche Aufstellung:

Pollersbeck (1. FC Kaiserslautern) - Toljan (1899 Hoffenheim), Stark (Hertha BSC), Kempf (SC Freiburg), Gerhardt (VfL Wolfsburg) - Arnold (VfL Wolfsburg), Dahoud (Borussia Mönchengladbach) - Weiser (Hertha BSC), Meyer (Schalke 04), Gnabry (Werder Bremen) - Selke (RB Leipzig). - Trainer: Kuntz

red/sid/dpa | Stand: 21.06.2017, 09:00