Auftaktsieg für DFB-Team gegen Tschechien

Der Schalker Max Meyer (44. Minute) und der Neu-Münchner Serge Gnabry (50.) trafen am Sonntag (18.06.2017) beim 2:0 (1:0) vor 14.051 Zuschauern im polnischen Tychy zum verdienten Erfolg. In der 85. Minute vergab Davie Selke die Chance auf einen weiteren Treffer mit einem verschossenen Handelfmeter.

Gute Ausgangsposition für Kuntz-Team

Mit ihrem elften Pflichtspiel-Sieg in Serie hat sich die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz in der Gruppe C eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Nur die drei Gruppenersten und der beste von drei Gruppenzweiten ziehen ins EM -Halbfinale ein.

Die deutsche U21, die nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl mit Trauerflor spielte, übernahm gegen kämpferisch starke Tschechen gleich die Initiative. Zeitweise agierte das junge Team aber zu nervös. Die erste große Chance hatte Gnabry, dessen Schuss aus spitzem Winkel knapp am Tor vorbeistrich (5.).

Abwehr mit Stark und Kempf sicher

Es entwickelte sich ein offenes Spiel mit Vorteilen für die DFB -Junioren. Die deutsche Abwehr um die U19-Europameister von 2014, Niklas Stark und Marc-Oliver Kempf, stand zumeist sicher und ließ kaum etwas zu. Gnabry, neben Meyer, Kapitän Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt einer von vier Profis mit A-Länderspiel-Erfahrung, sorgte über die linke Seite immer wieder für Gefahr. Seinen Schuss in der 28. Minute lenkte Tschechiens Keeper Luká Zima an den Pfosten.

Meyer und Gnabry treffen für U21

Kurz vor der Pause gelang der deutschen U21 die verdiente Führung. Der rechtzeitig von einer Sommergrippe genesene Meyer - mit nun 20 Einsätzen für die U21-Nationalmannschaft der erfahrenste im Kader - setzte sich am Strafraumeck durch und traf mit einem Flachschuss ins lange Eck.

Mitchell Weiser im Auftaktspiel gegen Tschechien

Die erste Chance nach der Pause hatte Tschechiens Kapitän Michal Trávník, doch Torhüter Julian Pollersbeck hielt sicher (46.). Kurz darauf baute die DFB-Elf ihre Führung aus: Nach einem langen Ball von Arnold nutzte Gnabry einen Patzer in der Defensive der Tschechen und traf volley aus kurzer Distanz zum vorentscheidenden 2:0 (50.).

Selke verschießt Elfmeter

Die DFB-Junioren wurden nun nach vorne immer mutiger, aber auch die Tschechen steckten nicht auf. Top-Torjäger Patrik Schick zielte zu hoch (57.), eine Unsicherheit von Pollersbeck blieb zwei Minuten später ohne Folgen. Danach stand die deutsche Auswahl aber zumeist defensiv sicher und brachte den Vorsprung über die Zeit. Mitchell Weiser (69.) und Meyer (71.) verpassten weitere Treffer.

Fünf Minuten vor Schluss hatte dann Selke die große Chance zum 3:0, doch den Elfmeter des künftigen Hertha-Profis wehrte Zima reaktionsschnell ab.

red/sid/dpa | Stand: 18.06.2017, 19:20